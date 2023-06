क्या है Artemis संधि जिसमें शामिल होगा भारत? मिशन में साथ काम करेंगे NASA-ISRO, जानें अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसे पहुंचेगा फायदा

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले राजकीय यात्रा पर अमेरिका में हैं. PM मोदी का यह दौरा तीन दिवसीय (21 जून से 23 जून) है. राष्ट्रपति जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने PM मोदी को राजकीय यात्रा का निमंत्रण भेजा था. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) की मुलाकात भी हुई. इन सबके बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ है. भारत ने अर्टेमिस संधि (Artemis Accords) में शामिल होने का फैसला किया है.

व्हाइट हाउस (White House) की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि भारत ने अर्टेमिस संधि (What Artemis Accords) में शामिल होने का फैसला किया है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने पर सहमत हुए हैं. अर्टेमिस संधि असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचार वाले देशों को एक मंच पर लाता है.