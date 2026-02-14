Hindi India Hindi

गरीब छात्र को मिलेगा MBBS में दाखिला... क्या है आर्टिकल 142? जिसके सहारे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर मध्य प्रदेश के एक छात्र को मेडिकल सीट दिलाई है, जिसे तकनीकी कारणों से दाखिला नहीं मिल रहा था. सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार शक्तियां संविधान 142 के तहत मिली है. आइये जानते हैं अदालत किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग कर सकती है...

Supreme court Article 142: मध्य प्रदेश के छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने दो बार NEET Exam क्लियर किया था, लेकिन आर्थिक तंगी और तकनीकी कारणों से उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, वह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने छात्र की दलीलें वर्चुअल तरीके से सुनीं और मानवीय आधार पर उसे तुरंत MBBS कोर्स में एडमिशन देने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग कर ये फैसला सुनाया है.

अथर्व ने दो बार नीट एग्जाम पास किया था. इस बार उसे 530 मार्क्स आए थे. वह EWS केटेगरी से होने की वजह से उसे राज्य के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था. वहीं, अथर्व की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल मेडिकल काउंसिल को 2025-26 के लिए प्रोविजनल एडिमशन देने के आदेश दिए हैं. अथर्व के मामले में सबसे खास बात यह थी कि जब सुनवाई हुई, तब बेंच उठने वाली थी, लेकिन छात्र की स्थिति देखकर जज रुक गए और करीब 10 मिनट तक उसकी दलीलें सुनीं. अदालत ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) को आदेश दिया कि एक गरीब और मेधावी छात्र का भविष्य नियमों की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए.

संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार देता है. अनुच्छेद 142 संविधान का वह हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है, चाहे उसके लिए उसे स्थापित या वैधानिक नियमों से परे ही क्यों न जाना पड़े. यह शक्ति मानवीय संवेदनाओं और न्याय के संतुलन को बनाए रखने का काम करती है. इसके अनुसार, अगर किसी मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानून नाकाफी लग रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या डिक्री (Decree) पारित कर सकता है. यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है.

‘पूर्ण न्याय’ की अवधारणा

अक्सर कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के कारण न्याय में देरी होती है या किसी के साथ अन्याय हो सकता है. ऐसे में अनुच्छेद 142 एक ‘सुरक्षा कवच’ की तरह काम करता है. यह अदालत को उन सीमाओं से ऊपर उठने की अनुमति देता है जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) द्वारा लगाई गई होती हैं, ताकि अंतिम परिणाम न्यायपूर्ण हो.

अदालत कहां-कहां कर सकती है इसका प्रयोग?

सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल कर पूर्ण न्याय की अवधारणा को पूरा करने के लिए कर सकती है. इसमें अदालत वैधानिक नियमों की वजह से गलत होता देख अपने आर्टिकल 142 के अनुसार फैसला सुना सकती है. देखें सुप्रीम कोर्ट ने किन-किन मामलों में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है,

आपसी सहमति से तलाक के मामलों में छह महीने के वेटिंग पीरियड को खत्म करने के लिए.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटने का ऐतिहासिक फैसला.

साथ ही IIT के दलित छात्र की फीस समय पर न जमा होने पर उसे एडमिशन दिलाना.

अयोध्या विवाद और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ गाइडलाइंस जारी करने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर्स का प्रयोग किया है.

क्या यह शक्ति असीमित है?

हालांकि अनुच्छेद 142 बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट किया है कि इसका उपयोग किसी मौजूदा कानून को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि कानून के अंतराल (Gaps) को भरने के लिए किया जाना चाहिए. यह शक्ति तभी इस्तेमाल होती है जब कोई दूसरा कानूनी रास्ता न बचा हो. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस शक्ति को न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया था.

फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए आदेशों को देशभर में लागू करवाना संसद और कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है. अगर संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती है, तो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार इसे लागू किया जाता है.