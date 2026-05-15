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What Is Bhojshala Dispute Among Hindu Muslim Hc Declared Complex As Vagdevi Mandir

भोजशाला पर हिंदू-मुस्लिम विवाद क्यों? जानिए वाग्देवी मंदिर से जुड़ा 123 साल पुराना वो मामला

भोजशाला को लेकर कई साल से विवाद रहा है. प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बदलती रही हैं. 2003 से यहां हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन है. मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार नमाज की भी इजाजत है.

मध्य प्रदेश का भोजशाला (Bhojshala) एक बार फिर चर्चा में है. धार स्थित यह ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद का केंद्र रहा है. मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में था. शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भोजशाला को वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर माना है.

न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है. अदालत ने ASI का 2003 का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसमें ASI ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था. उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और ASI यह फैसला लें कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा. 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी पूरा मैनेजमेंट ASI के हाथ में ही रहेगा. आइए जानते हैं आखिर क्या है भोजशाला? यहां मंदिर और मस्जिद होने को लेकर क्या है विवाद?

कौन थे राजा भोज?

राजा भोज मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध और विद्वान राजाओं में गिने जाते हैं. वे परमार वंश के शासक थे. उन्होंने करीब 1010 से 1055 ईस्वी तक मालवा क्षेत्र पर शासन किया. उनकी राजधानी धार नगरी थी, जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित है. राजा भोज को सिर्फ एक योद्धा राजा ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य, शिक्षा और वास्तुकला के बड़े संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है.

राजा भोज ने क्यों बनाई थी भोजशाला?

1034 में परमार शासक राजा भोज ने ज्ञान की साधना और मां सरस्वती की अराधना के लिए भोजशाला का निर्माण कराया था. यह नालंदा के तक्षशिला की तरह एक विशाल रेजिडेंशियल संस्कृत यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. इसके लाल पिलर्स के सभा भवन पर देवी-देवताओं की मूर्तियां लगी हुई थीं. जालीदार खिड़कियों के बीच भी देवी-देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं.

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वसंत पंचमी के दिन हुई थी मां वाग्देवी की प्राण प्रतिष्ठा

इस मंदिर में 1035 में वाग्देवी यानी देवी सरस्वती की अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वसंत पंचमी के दिन की गई थी. भवन के बीचोंबीच एक विशाल यज्ञकुंड भी था.

भोजशाला में अध्ययन करते थे ये विद्वान

बताया जाता है कि इस सभा भवन में माघ, बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल, मानतुगाचार्य जैसे विद्वान अपनी विद्या का अभ्यास और अध्ययन किया करते थे. स्थापना से लगातार 271 साल तक भोजशाला ज्ञान का केंद्र बनी रही.

क्या है भोजशाला विवाद?

भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती यानी वाग्देवी का प्राचीन मंदिर मानता है. मान्यता है कि 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने यहां संस्कृत और विद्या के अध्ययन के लिए एक बड़ा केंद्र बनवाया था. कहा जाता है कि यहां मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित थी. विद्वानों का जमावड़ा लगता था. इसी वजह से इस जगह को भोजशाला कहा गया. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है. उनका कहना है कि यहां कई सदियों से नमाज अदा की जाती रही है. यह मस्जिद के रूप में मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है. इसी कारण दोनों समुदाय इस जगह पर अपने धार्मिक अधिकारों का दावा करते रहे हैं.

विवाद की जड़?

विवाद की जड़ इतिहास में किए गए बदलावों से जुड़ी मानी जाती है. हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम आक्रमणों के दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया. बाद में वहां मस्जिद का ढांचा बना दिया गया. वहीं, मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है और इसे ऐतिहासिक मस्जिद बताता है.

ASI ने घोषित किया संरक्षित स्मारक

आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी Archaeological Survey of India ने इस परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया. इसके बाद पूजा और नमाज के समय को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाई गईं.