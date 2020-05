नई दिल्ली: इंस्टाग्राम चैट ग्रुप ‘बॉयज लॉकर रूम’ के खिलाफ सोमवार को जांच शुरू करने वाली दिल्ली पुलिस ने फोटो शेयरिंग एप से उक्त समूह में शामिल सभी लोगों के विवरण साझा करने को कहा है, जहां कमसिन लड़कियों की तस्वीरें साझा की जा रही थीं और ऑब्जेक्टिफाइड किया जा रहा था. साइबर अपराध के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अनीश रॉय ने फोन पर आईएएनएस को बताया, “हमने इंस्टाग्राम से उक्त समूह के सदस्यों और एडमिन का विवरण साझा करने के लिए कहा है, जिसमें उनके नाम, आईपी एड्रेस आदि शामिल हैं.” Also Read - दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज

प्राइवेट इंस्टाग्राम चैट समूह के लीक स्क्रीनशॉट ने भारत में दुष्कर्म संस्कृति को तूल दे दिया है. इसमें कई लड़कों को कथित तौर पर कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए, उन्हें आपत्तिजनक बनाते और ‘सामूहिक दुष्कर्म’ की योजना बनाते हुए देखा गया. Also Read - Coronavirus: CRPF के 12 और जवान पॉजिटिव, एक ही बटालियन के मामले 60 के पार

इससे पहले, दिल्ली पुलिस के साइबर अपराध सेल ने मामले की जांच शुरू की और विवाद से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करना शुरू किया. दक्षिण दिल्ली की एक लड़की द्वारा सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट साझा करने, उक्त समूह और कई समान समूहों को उजागर करने के बाद यह घटना सामने आई. Also Read - राजधानी में जारी 'खुफिया अलर्ट', इन इलाकों में पुलिस को 24 घंटे सतर्क रहने का दिया गया आदेश

these are school going delhi boys, look at their mentality and their audacity. “we can easily rape her”???????? i- https://t.co/Ohg413RMCE pic.twitter.com/myoEp5fN0t

— g (@gurrrii) May 3, 2020