What Is Bulli Bai: बुल्ली बाई नाम के सामने आने के बाद सोशल मीडिया व राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है. दरअसल एक विवादास्पद ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर अपलोड की गई है. साथ ही तस्वीर के साथ प्राइस टैग लगा कर लिखा गया है- Deal of The Day. यानी महिलाओं की नीलामी के लिए यह प्राइस टैग लगाया गया है. यहां हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है बुल्ली बाई और गिटहब.

क्या है गिटहब? (What is Github)

एक रिपोर्ट के मुताबिक गिटहब एक ओपन सोर्स प्लैटफॉर्म है. यानी यूजर्स इसके जरिए ऐप क्रिएट करने व उन्हें शेयर करने की परमिशन देता है. गिटहब पर कोई शख्स पर्सनल या एडमिनिस्ट्रेशन नाम से ऐप बना पाने में सक्षम है. साथ ही गिटहब पर लोग अपने ऐप को बेच भी सकते हैं.

क्या है बुल्ली बाई? (What Is Bullibai)

बुल्ली बाई गिटहब नाम के ओपन सोर्स प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध है. सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा बताए जा रहे प्रोसेस के बारे में बात करें तो जैसे ही इसे खोलते हैं. उनके सामने मुस्लिम महिला का चेहरा आता है. इसे बुल्ली बाई नाम दिया गया है. मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को प्राइसटैग के साथ साझा किया गया है. साथ ही बुल्ली बाई ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट भी किया जा रहा है. ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को बुक किया जा सकता है.

सुल्ली डील्स (Sulli Deals)

पिछले वर्ष जनवरी महीने में बुल्ली बाई नाम से मिलता जुलता नाम वाला सुल्ली डील्स ऐप भी विवादों में घिर गया था. इसे भी गिटहब पर ही बनाया गया था. इस एप पर मुस्लिम महिलाओं की सोशल मीडिया से तस्वीरें उठाकर अपलोड कर दी गई थीं. बाद में विवाद के कारण ऐप से तस्वीर को हटा लिया गया. बुल्ली बाई ऐप भी कुछ इसी तरह का है. जहां महिलाओं की तस्वीरों को शेयर कर प्राइस टैग लगाया गया है.