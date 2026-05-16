Hindi India Hindi

What Is Captagon Why Is It Called The Jihadi Drug Know Everything About It

क्या है कैप्टागॉन, इसे ‘जिहादी ड्रग’ क्यों कहा जाता है, क्यों है चर्चा में?

what is Jihadi Drug: इराक हाल के वर्षों में यह नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए एक प्रमुख गलियारा बन गया है, खासकर कैप्टागन के लिए.

(photo credit AI, for representation only)

what is Jihadi Drug: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ‘ऑपरेशन रेजपिल’ के तहत 182 करोड़ रुपये की कीमत वाले कैप्टागन को जब्त किया है. यह इस ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यह जानकारी दी है. आइये जानते हैं कि कैप्टागन को क्यों जिहादी ड्रग कहा जाता है.

कैप्टागन ड्रग क्या है?

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कैप्टागन एक आम ‘गली में पुकारा जाने वाला नाम’ है जो फेनेथिलिन से जुड़ा है. यह एक उत्तेजक दवा है. इसे मूल रूप से 1960 के दशक में ADHD और नार्कोलेप्सी जैसे ध्यान संबंधी विकारों के इलाज के लिए विकसित किया गया था.

ये भी पढ़िए- पाकिस्तान मुस्लिम नाटो बनाता रह गया, भारत ने UAE-इजरायल के साथ मिलकर पलट दिया गेम, समझिए कैसे एशिया में बढ़ने वाला है India का दबदबा

‘ जिहादी दवा’ क्यों कहा जाता है?

कैप्टागॉन (Captagon) को अंतरराष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों में अक्सर “जिहादी दवा” के रूप में संदर्भित किया गया है. पिछले कुछ वर्षों में बार-बार ऐसे आरोप लगे हैं और खुफिया इनपुट मिले हैं जो इसके दुरुपयोग और तस्करी को पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय चरमपंथी और संघर्ष-क्षेत्र के नेटवर्क से जोड़ते हैं.

अवैध कैप्टागॉन उत्पादन का मुख्य केंद्र ऐतिहासिक रूप से सीरिया रहा है, लेकिन अब इराक में इसका काफी निर्माण हो रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

क्यों हुई यह दवा बैन

कैप्टागन की लत लगाने वाली प्रकृति और दुरुपयोग की संभावना के कारण, 1980 के दशक तक इसकी मूल दवा-निर्माण विधि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था. कुछ क्षेत्रों में इसे “गरीब आदमी का कोकीन” भी कहा जाता है.

सूत्रों के अनुसार, अवैध नशीले पदार्थों के बाजारों में इस समय चल रही ज़्यादातर अवैध कैप्टागॉन गोलियों में आमतौर पर एम्फैटेमिन, कैफीन, मेथैम्फ़ैटेमिन और अन्य सिंथेटिक उत्तेजक पदार्थों का मिश्रण होता है. इस दवा का निर्माण गुपचुप तरीके से किया जाता है. कैप्टागॉन का पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल हो रहा है.

ड्रग्स का खतरनाक असर

इन प्रभावों में बढ़ी हुई सतर्कता और ऊर्जा, भूख और थकान में कमी, अस्थायी उत्साह, लंबे समय तक जागते रहना, और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और आक्रामकता शामिल हैं. कथित तौर पर, बार-बार इस्तेमाल करने पर यह दवा निर्णय लेने की क्षमता को भी कमज़ोर करती है, आवेगपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती है.

क्या कहा गृहमंत्री ने

शाह ने X पर एक पोस्ट में कहा, मध्य पूर्व के लिए जा रही नशीले पदार्थों की खेप का भंडाफोड़ और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की हमारी प्रतिबद्धता के शानदार उदाहरण हैं. मैं दोहराता हूं, भारत में प्रवेश करने वाले या हमारे क्षेत्र को ट्रांजिट मार्ग के रूप में इस्तेमाल करके देश से बाहर जाने वाले नशीले पदार्थों के हर एक ग्राम पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. NCB के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को बधाई.