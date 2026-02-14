  • Hindi
सड़क पर बनाई गई हाईवे स्ट्रिप पर पर उतरा पीएम मोदी का प्लेन, जानिए क्या होती है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी?

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आपात स्थिति में हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है. असम में मोरान बाईपास पर बनाई गई इस एयर स्ट्रिप से पूर्वोत्तर की रक्षा को भी मजबूती मिलेगी.

Published date india.com Updated: February 14, 2026 12:16 PM IST
( फोटो क्रेडिट-ANI)
( फोटो क्रेडिट-ANI)

Moran Bypass Emergency Landing Facility: असम के डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन आज बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) पर उतरा. पूर्वोत्तर भारत में यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अपनी तरह की पहली सुविधा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क पर बनी इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन से लैंड किया. इस खास हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई-30, C-130J जैसे विमान आसानी से लैंडिंग और टेक-ऑफ कर सकते हैं.

क्या होती है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी को चाबुवा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी और मोरान के ईएलएफ (इलेक्ट्रॉनिक लैंडलाइन) पर उतरे. 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ईएलएफ मोरान बाईपास पर 4.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है. यह भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों और परिवहन विमानों के लिए एक रणनीतिक और बहुउद्देशीय हवाई पट्टी के रूप में कार्य करेगी.

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी किसी स्टेट या नेशनल हाइवे पर बनाई गई एक ऐसी एयर स्ट्रिप होती है जहां आपात स्थिति में वायुसेना के परिवहन या लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं. इस सड़क पर सामान्य समय में गाड़ियां चलती हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर यह एक रणनीतिक और बहुउद्देशीय हवाई पट्टी के रूप में कार्य करती है. इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आपात स्थिति में हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है. असम में मोरान बाईपास पर बनाई गई इस एयर स्ट्रिप से पूर्वोत्तर की रक्षा को भी मजबूती मिलेगी. यह खास रनवे चीन सीमा से काफी करीब है.

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से क्या फायदा होगा?

इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत युद्ध की स्थिति में होती है. युद्ध के दौरान अगर वायुसेना के मुख्य एयर बेस दुश्मन के निशाने पर आ जाएं तो यह वैकल्पिक हवाई पट्टी के रूप में काम करती है. युद्ध के दौरान अगर कोई लड़ाकू विमान निशाना बन जाता है तो वह दूर तक उड़ान भरने के बजाय सड़क पर बनी हवाई पट्टी पर उतर सकता है. इतना ही नहीं रक्षा, रसद और आपदा राहत प्रयासों में भी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बेहद काम आती है.

बता दें कि भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में ऐसी 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई जानी हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय और वायुसेना उन जगहों की पहचान भी कर चुके हैं जहां ELF का निर्माण होना है. पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए ऐसे कम कम 5 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम में ही बनाई जानी हैं.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

