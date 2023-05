क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में माना कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के राज में दलितों पर अत्याचार होते थे?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश में जाकर देश के हालात पर बात की. उन्होंने कहा, आज जिस तरह से मुस्लिमों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है. इसी तरह की फीलिंग सिख, क्रिश्चन, दलित, ट्राइबल को भी महसूस होता है. उन्होंने कहा, आज भारत में जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है, वैसा ही कुछ 1980 के दशक में दलितों के साथ भी होता था.

राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर जाकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज (मोदी सरकार में) भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा ही कुछ 1980 के दशक में दलितों के साथ भी होता था. जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे.

इस लिहाज से अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है. तो क्या वह यह कहना चाहते हैं कि उनकी दादी और पिता के राज में दलितों पर अत्याचार होते थे. यहां राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते समय बड़ी भूल कर गए, जिसे संभव है कि भाजपा हाथों-हाथ ले.