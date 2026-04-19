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भारत-रूस की दोस्ती पहुंची नए मुकाम पर, एक साथ 5 युद्धपोत, दस विमान और तीन हजार सैनिक...इस समझौते से चिढ़ जाएंगे ट्रंप!

भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान समझौते (RELOS) के तहत, "साझेदार देश के क्षेत्र में पांच वर्षों की अवधि के लिए एक साथ पांच युद्धपोत, दस विमान और तीन हजार सैनिक तैनात किए जा सकते हैं. यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इसे और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है."

Published date india.com Published: April 19, 2026 1:26 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com | Edited by Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

India-Russia cooperation: भारत के सबसे करीबी और पुराने दोस्त रूस के साथ संबंध और सहयोग अब और मजबूत होने वाले हैं. भारत और रूस अब एक समझौते के तहत एक-दूसरे के क्षेत्र में 3,000 सैनिक, 5 युद्धपोत और दस विमान एक साथ तैनात कर सकते हैं. इस समझौते पर दोनों देशों के बीच 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे.

क्या है भारत-रूस के बीच समझौता?

रूस के कानूनी सूचना पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस समझौते पर भारत और रूस के बीच 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे. इसके बाद दिसंबर 2025 में रूस ने इस समझौते को मंज़ूरी देने वाला एक कानून पारित किया. भारत-रूस पारस्परिक लॉजिस्टिक्स आदान-प्रदान समझौते (RELOS) के तहत, “साझेदार देश के क्षेत्र में पांच वर्षों की अवधि के लिए एक साथ पांच युद्धपोत, दस विमान और तीन हज़ार सैनिक तैनात किए जा सकते हैं. यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इसे और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.”

यह समझौता भारत और रूस के बीच लंबे समय के सैन्य सहयोग को मजबूत करने और लंबी अवधि की तैनाती को संभव बनाने की आपसी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. यह समझौता संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और मानवीय मिशनों पर भी केंद्रित है. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है. इस पैक्ट में लॉजिस्टिक्स भी शामिल है.

समझौते के अनुसार, रूस के जंगी जहाज भारत के बंदरगाहों पर लंगर डाल सकेंगे और मरम्मत सेवाओं के साथ-साथ पानी, भोजन, तकनीकी संसाधनों और अन्य सामानों की आपूर्ति की सुविधा हासिल कर सकेंगे. सैन्य विमानों के मामले में, इस समझौते में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, विमानों से जुड़ा डेटा और अन्य सेवाएं शामिल हैं. समझौता एक दूसरे के एयरबेस और बंदरगाहों तक आपसी पहुंच की अनुमति देता है.

बहुत पुराना है भारत-रूस के बीच सैन्य संबंध

भारत और रूस के संबंध बेहद पुराने और मजबूत हैं. सोवियत काल से ही भारत रूस के करीब रहा है. सोवियत संघ के टूटने के बाद भी रूस से भारत की दोस्ती कायम रही. भारतीय सेनाओं के पास मौजूद ज्यादातर हथियार भी रूसी हैं. आज भी रूस अपने सबसे बेहतरीन और उन्नत हथियार केवल भारत को ही देता है. दोनों देशों की इस दोस्ती को अमेरिका भले पसंद नहीं करता हो, फिर भी भारत-रूस ने एक दूसरे का साथ देना नहीं छोड़ा. वर्तमान में भारत-रूस के बीच सहयोग सैन्य क्षेत्र से आगे बढ़कर नागरिक क्षेत्रों में भी फैला है. भारत रूस से न सिर्फ हथियार बल्कि तेल-गैस और अन्य सामान भी बड़ी मात्रा में खरीदता है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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