Karnataka में 'टेंपल टैक्स' पर घिरी सिद्धारमैया सरकार, BJP ने बोला हमला तो कांग्रेस ने दिया यह जवाब; जानें पूरा मामला

Karnataka Temple Tax: कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार अपने एक फैसले की वजह से विवादों में आ गई है. दरअसल, यह सियासी बवाल तब शुरू हुआ जब सिद्धारमैया (Siddaramaiah) सरकार ने मंदिरों को टैक्स के दायरे में लाने का विधेयक पारित किया. राज्य विधानसभा में बुधवार को ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती’ विधेयक पास कराया गया है. सिद्धारमैया सरकार की तरफ से पास किये गये इस विधेयक के तहत अगर किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो उसे 10% टैक्स देना होगा. इसके अलावा अगर किसी मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से ज्यादा है उसे सरकार को 5% टैक्स देना होगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की और सत्तारूढ़ दल पर मंदिरों के पैसों से अपना ‘खाली खजाना’ भरने की कोशिश का आरोप लगाया. BJP के अलावा इस बिल के खिलाफ संत समाज के सदस्य भी उतर गए हैं. हालांकि सत्ताधारी कांग्रेस ने फैसले का बचाव किया.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य BJP की आलोचना करते हुए कहा कि इसने लोगों को गुमराह करने और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक में संशोधन को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है. सिद्धरमैया ने कहा, ‘BJP नेताओं के निराधार आरोपों का उद्देश्य केवल जनता को गुमराह करना और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करना है. BJP नेताओं को अपने अनैतिक कृत्यों को लेकर शर्म आनी चाहिए.’

केंद्रीय मंत्री एवं BJP नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि ऐसा करके राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एक नये ‘निचले स्तर’ तक गिर गई है. चंद्रशेखर ने कहा, ‘हर बार जब आप सोचते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और निचले स्तर तक नहीं गिर सकती, तो उनके और भी न्यूनतम स्तर तक गिरने का एक नया उदाहरण सामने आ जाता है.’

Corrupt, inept #LootSarkaar with its penchant for anti Hindu ideology in the guise of secularism, has cast its evil eyes on the Temple🛕 revenues. Through the Hindu Religious Endowments amendment act, it is trying to siphon off donations as well as offerings from Hindu temples… pic.twitter.com/Vzf9RQTaP4

— Vijayendra Yediyurappa (@BYVijayendra) February 22, 2024