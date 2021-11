What is Minimum Support Price: एक शहरी समाचार उपभोक्ता के लिए संक्षिप्त एमएसपी (MSP) अचानक एक आम शब्द बन गया है. किसानों के मुद्दे पर लोगों में दो राय थीं, लेकिन ऐसा क्या है कि एमएसपी के मुद्दे पर अधिकतर लोग किसानों के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं. न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी MSP के लिए किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं. MSP पर ये विस्तृत चर्चा तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) द्वारा कृषि कानूनों (Farm Laws) को निरस्त करने की घोषणा के तुरंत बाद आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को कानूनी समर्थन मिलने तक वे नहीं रुकेंगे.Also Read - FIR Against Kangana: सिखों के संबंध में 'अपमानजनक' टिप्पणी को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज

एमएसपी (Minimum Support Price) वह मूल्य है जो सरकार अग्रिम रूप से घोषित करती है और मंडियों के रूप में लोकप्रिय कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) में किसानों से फसलों की खरीद के समय भुगतान करती है. अवधारणा इस तथ्य से ली गई है कि खुले बाजार में कम दरों के कारण किसानों को नुकसान नहीं उठाना पड़े. Also Read - संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल

आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि सरकार को एमएसपी (MSP) को कानूनी दर्जा देना चाहिए – तीन कृषि कानूनों में इसका उल्लेख नहीं था – जिसमें किसान से खरीदारी करने वाला निजी व्यापारी भी हो, तो उपज को एमएसपी या उससे अधिक के बराबर दर मिलती है. किसान को एमएसपी से नीचे भुगतान करने वाले को कानूनी सजा दी जाएगी. Also Read - राकेश टिकैत ने कसा तंज, कहा-ओवैसी और बीजेपी में 'चाचा-भतीजा' का रिश्ता है, वे टीवी पर नहीं बोलते

संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) के तत्वावधान में किसान पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन कानूनों को निरस्त करने और सभी फसलों के लिए एमएसपी को वैध बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इस समय सरकार चावल और गेहूं को प्रमुख रूप से एमएसपी प्रदान करती है, भले ही सूची में 21 अन्य फसलें भी हैं.

आम भारतीय किसान नेताओं की मांग के बारे में क्या सोचते हैं कि संसद को एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला एक नया कानून पारित करना चाहिए? 61 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता कानूनी रूप से गारंटीशुदा एमएसपी की मांग से सहमत थे, जबकि केवल 21 प्रतिशत ने इसका विरोध किया.

अपेक्षित रूप से एनडीए के मतदाताओं की तुलना में विपक्षी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने इस मांग का समर्थन किया, लेकिन एनडीए के 54 फीसदी से ज्यादा समर्थक भी इस मांग से सहमत थे. उत्तरदाताओं से तब संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि क्या वे दूध, फल, सब्जियां, अंडे, चिकन आदि जैसे खाद्य पदार्थो पर कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी के लिए अन्य किसानों द्वारा की गई समान मांग से सहमत होंगे?

करीब 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया कि अगर यह मांग आती है तो वे इससे सहमत होंगे. एनडीए के 63 प्रतिशत से अधिक समर्थक भी इस काल्पनिक मांग से सहमत थे. अखिल भारतीय किसान सभा (Akhil Bhartiya Kisan Sabha) के महासचिव हन्नान मुल्ला, जो एसकेएम के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, ने कहा कि एमएसपी की मांग बिल्कुल जायज है और यह सुनिश्चित करना है कि न केवल किसानों का एक समूह, बल्कि सभी को फायदा हो.