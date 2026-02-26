Hindi India Hindi

What Is Ncrtc Loyalty Points Scheme For Free Travel In Meerut Metro And Namo Bharat Know How To Use

फ्री में भी कर पाएंगे नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो में सफर! NCRTC लेकर आया ये खास ऑफर, जानिए क्या करना होगा

Meerut Metro: NCMC कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के कमाए गए लॉयल्टी पॉइंट दिन के अंत में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. इसे अगले दिन चेक भी किया जा सकता है.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Loyalty points for Meerut Metro-Namo Bharat: नमो भारत और मेरठ मेट्रो में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) एक लॉयल्टी प्रोग्राम लेकर आया है. इसके तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) का इस्तेमाल करके या नमो भारत कनेक्ट मोबाइल ऐप से डिजिटल QR टिकट बुक करके यात्री हर यात्रा पर लॉयल्टी पॉइंट कमा सकते हैं. इस स्कीम के तहत यात्रियों को सफर पर खर्च किए गए हर रुपये पर एक लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा जिसकी कीमत 10 पैसे होगी.

कैसे फ्री में कर पाएंगे नमो भारत और मेरठ मेट्रो में यात्रा

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या नमो भारत कनेक्ट मोबाइल ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्री जब 300 लॉयल्टी पॉइंट जमा कर लेंगे तब उन्हें नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों सर्विस पर फ्री सफर के लिए रिडीम कर सकते हैं. NCMC कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के कमाए गए लॉयल्टी पॉइंट दिन के अंत में उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. इसे अगले दिन चेक भी किया जा सकता है. अगर कोई यात्री 100 रुपये यात्रा पर NCMC कार्ड या ऐप के माध्यम से खर्च करता है तो उसे 10 रुपये के 100 पॉइंट मिलेंगे.

यात्रियों को बार-बार अपने पॉइंट रिडीम करने की जरूरत भी नहीं है. यह सिस्टम यात्री को एक बार में पांच ट्रिप के लिए पॉइंट रिडीम करने की भी सुविधा देता है. ये रिडीम किए गए ट्रिप सात दिनों के लिए वैलिड रहते हैं और इन्हें तय समय के अंदर इस्तेमाल करना होगा.

बता दें कि NCMC कार्ड इस्तेमाल करने वाले यात्री पैसेंजर टिकट वेंडिंग मशीन, टिकट रीडर या टिकट काउंटर पर अपने जमा हुए पॉइंट्स चेक कर सकते हैं. यही नहीं देश भर में किसी भी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी किया गया कोई भी NCMC कार्ड नमो भारत ट्रेनों और मेरठ मेट्रो में यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

नमो भारत कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स चेक करना और रिडीम करना थोड़ा ज्यादा आसान है. ‘लॉयल्टी पॉइंट्स’ ऑप्शन चुनकर और ‘रिडीम’ पर टैप करके कोई भी यात्री चुने हुए स्टेशनों के बीच के किराए के बराबर अपने जमा हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर सकते हैं.

कहां मिलेगी लॉयल्टी पॉइंट स्कीम की पूरी जानकारी

अगर आप लॉयल्टी पॉइंट स्कीम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नमो भारत कनेक्ट ऐप के ‘माई अकाउंट’ सेक्शन में ‘नमो भारत’ सेगमेंट के तहत FAQ सेक्शन में सारे जवाब मिल जाएंगे. ये भी जान लीजिए कि यात्री द्वारा कमाए गए सभी लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट होने की तारीख से एक साल तक वैलिड रहते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई ये पहल नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) की नमो भारत और मेरठ मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करने वाले रेगुलर यात्रियों के लिए यात्रा को सस्ता, सुविधाजनक और आरामदायक बनाने की कोशिशों के तहत की गई है.