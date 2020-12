New Coronavirus Strain: ब्रिटेन (Britain) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के एक नए प्रकार के मिलने से कई देशों को मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस नए वायरस से संक्रमण (New Coronavirus) की दर काफी ज्यादा बढ़ने को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है. वैज्ञानिकों द्वारा इस नए कोरोनोवायरस की पहचान होने के बाद से ही पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है. कहा जा रहा है कि ये नया वायरस पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक लग रहा है , और यह आनुवंशिक रूप से बिल्कुल ही अलग है. Also Read - भारत में फिलहाल नहीं पाया गया कोरोना वायरस का नया प्रकार, वैक्सीन पर भी कोई असर नहीं: स्वास्थ्य मंत्रालय

कोरोना का ये नया वायरस दिसंबर 2020 में यूके में पाया गया है जिसे वैज्ञानिकों ने VUI-202012/01 नाम दिया है और इसे पहला “वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन” कहा जा रहा है. जैसा कि वैरिएंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि क्या इसका म्यूटेशन खतरनाक है. Also Read - कोरोना के नए स्ट्रेन पर SOP जारी- UK से आए यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी, संक्रमितों के लिए अलग होगा आइसोलेशन वॉर्ड

खबरों के मुताबिक, Sars-Cov-2 का नया वैरिएंट पुराने वैरिएंट की तुलना में 70 फीसदी तक अधिक ट्रांसमिट हो सकता है.लेकिन अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं जो वायरस के बारे में जानने के लिए जरूरी हैं. ये नया रूप बहुत तेजी से बढ़ रहा है. Also Read - Coronavirus strain की दहशत, UK से लौटे 7 यात्री Covid-19 Positive निकले

आइए जानते हैं इस नए वायरस के बारे में सबकुछ

-वायरस का रूप बदलना या म्यूटेशन उसकी प्रवृत्ति होती है. जब भी वायरस अपने होस्ट के भीतर प्रवेश करता है तो तेजी से अपना रूप बदलता है. अगर वह रूप बदलने में कमजोर पड़ता है तो उसके सेल्स मर जाते हैं. लेकिन कभी-कभी जब होस्ट के सेल्स कमजोर होते हैं तो वायरस मजबूत हो जाता है और संक्रामक हो जाता है.

-कोरोनोवायरस SARS-CoV-2 दुनिया भर में फैल चुका है. लेकिन ये नया वायरस जो यूके में पाया गया है वो म्यूटेट जल्दी-जल्दी कर रहा है और इस वजह से वह होस्ट को जल्दी अपना शिकार बना सकता है. तेजी से फैलने की वजह से इसे “सुपर स्प्रेडर” कहा जा रहा है.

-विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोविड -19 का ये नया संस्करण दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में शुरू हुआ है. यह संस्करण दिसंबर में शोधकर्ताओं के ध्यान में आया, जब इसने दक्षिणी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में अधिक बार अपने रूप को बदलना शुरू किया है.

-इस नए वायरस के जीनोम का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने देखा कि 23 बार इस वायरस ने म्यूटेट किया है. म्यूटेशन की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहे हैं, इस वजह से ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इसपर रिसर्च जारी है. हो सकता है कि ये खतरनाक हों या ये भी हो सकता है कि इनका कोई प्रभाव ही नहीं हो.

-नए वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन पर आठ म्यूटेशन पाए गए हैं. इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक वायरस विशेषज्ञ डॉ रवि गुप्ता ने कहा कि मॉडलिंग के अध्ययन से यह पता चलता है कि यह इंग्लैंड में अब तक होने वाले वैरिएंट की तुलना में दो गुना अधिक संक्रामक हो सकता है.

-इम्पीरियल कॉलेज लंदन के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता नील फर्ग्यूसन का अनुमान है कि यूनाइटेड किंगडम में अन्य वेरिएंट की तुलना में वेरिएंट की ट्रांसमिशन दर 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत है. लेकिन अभी और शोध की आवश्यकता है.

-इम्पीरियल कॉलेज लंदन के एक वायरोलॉजिस्ट वेंडी बार्कले ने कहा कि संचरण में वृद्धि को कम से कम आंशिक रूप से माना जाता है क्योंकि यह बच्चों को “वयस्कों के समान अतिसंवेदनशील” बना सकता है.

-डब्ल्यूएचओ की महामारी विशेषज्ञ, मारिया वान केरखोव ने सोमवार को कहा कि “अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, वह यह है कि बीमारी में परिवर्तन नहीं हुआ है” और इसपर शोध किया जा रहा है कि ये कितना खतरनाक है. हालांकि, नए वायरस के अधिक गंभीर रूप से लोगों को बीमार बनाने की संभावना है.

-अभी तक तो ये वायरस भारत में नहीं पाया गया है, लेकिन जिस तरह तेजी से ये फैल रहा है हमें सचेत रहने की जरूरत है. इसी तरह से कोरोना भी पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गया था.

-वैसे फाइजर और माडर्ना वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है और टीकाकरण की शुरूआत भी हो गई है. ये दोनों वैक्सीन के अलावे कई तरह की वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है. ये वैक्सीन नए कोरोना के प्रकार से लड़ने में सहायक हो सकती हैं. बशर्ते कि उनके म्यूटेशन का सही पता चले और उसपर ये वैक्सीन कारगर हों.