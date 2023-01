Hindi India Hindi

Old Pension Scheme: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पूरा किया वादा- पुरानी पेंशन योजना बहाल

What is Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का फैसला लिया है.

Sukhvinder Singh Sukhu

What is Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने का फैसला लिया है. इसके साथ कांग्रेस ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा कर दिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा.

कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है। आज लोहडी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास मे अपना पूर्ण सहयोग देंगे । pic.twitter.com/eIt2btE4wE — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 13, 2023

मंत्रिमंडल ने एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 18 से 60 साल की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादों को लागू करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन करने का भी फैसला किया.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने ट्वीट कर कहा, ‘कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है. आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास मे अपना पूर्ण सहयोग देंगे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद किया. इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge), सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) का आभार व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत हुई. कैबिनेट ने पार्टी के चुनाव घोषणापत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का फैसला किया है और सभी मंत्री, सचिव और विभागों के प्रमुख इसे लागू करेंगे.

(इनपुट: IANS)