What Is Omicron Subvariant BA.2: दुनिया के कई हिस्सों में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है. अबकी बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने चिंता बढ़ा दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि Omicron का सब वेरिएंट BA.2 और अधिक संक्रामक है. BA.2 सब वेरिएंट की वजह से पश्चिमी यूरोप में कोरोना के मामलों मे काफी बढ़ोतरी देखी गई है. एक अध्ययन के अनुसार, ओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट बीए. 2 तेजी से फैल रहा है. शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले हल्के लक्षणों (Omicron Subvariant BA.2 Symptoms) के साथ ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुका है, तो उसमें बीए. 2 के लिए इम्यूनिटी विकसित नहीं होगी.

क्या है कोरोना का BA.2 वेरिएंट