'एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी' का नियम लागू किया... जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

One Officer One Official Car: केंद्र सरकार ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल के नियमों को सख्त कर दिया है. सरकार ने एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की पॉलिसी लागू की है. हाल ही में जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले ‘व्यय विभाग’ (Department of Expenditure) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को स्टाफ कारों के इस्तेमाल पर संशोधित गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
सीनियर अधिकारियों को एक से ज़्यादा सरकारी गाड़ियां नहीं दी जाएंगी, भले ही उनके पास किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त प्रभार (additional charge) हो. नए नियमों के तहत, जिस अधिकारी को पहले से ही सरकारी स्टाफ कार मिली हुई है, उसे सिर्फ़ इसलिए दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग, PSU या स्वायत्त संस्था का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
यह आदेश सितंबर 2022 में जारी उन व्यापक निर्देशों को और मजबूत करता है, जिनमें केंद्र सरकार में सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों को एक साथ लाया गया था.
इस कदम का मकसद सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकना, दोहराव को खत्म करना और सरकारी संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करना है. मेमोरेंडम में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों को PSU, स्वायत्त संस्थाओं या अर्ध-सरकारी संगठनों की गाड़ियों का इस्तेमाल करने से भी रोका गया है. सिवाय सरकारी ड्यूटी या अधिकृत दौरों के दौरान यात्रा करने के.
व्यय विभाग ने कहा कि संशोधित निर्देशों का मकसद प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, सरकारी संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकना और सरकारी परिवहन पर होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करना है. एक हकदार अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी” के सिद्धांत से मंत्रालयों और विभागों में स्टाफ कारों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने को बढ़ावा देने की उम्मीद है.
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