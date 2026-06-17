क्या है 'ऑपरेशन टाइगर'... क्यों महाराष्ट्र के घमासान को दिया गया ये नाम? क्या बालासाहेब ठाकरे से है कोई कनेक्शन

What is Maharashtra’s Operation Tiger: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उठापटक की चर्चा तेज हो गई है. इसकी वजह बना है एक नाम ‘ऑपरेशन टाइगर’. हाल के दिनों में इस शब्द ने काफी तूल पकड़ा है. ये नाम राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेताओं के बयानों के बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
दरअसल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ गई है. इस बार चर्चा का केंद्र है ‘ऑपरेशन टाइगर. दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद पार्टी से अलग होने की तैयारी में हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है.
‘ऑपरेशन टाइगर’ कोई आधिकारिक अभियान नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक शब्द है, जिसका इस्तेमाल संभावित सांसदों की टूट और नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा के लिए किया जा रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ‘टाइगर’ यानी बाघ, शिवसेना की पुरानी पहचान और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है. इसी वजह से इस कथित राजनीतिक अभियान को ‘ऑपरेशन टाइगर’ नाम दिया गया है.
राजनीतिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं. कहा जा रहा है कि ये सांसद पहले एक अलग संसदीय समूह बना सकते हैं और बाद में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ जुड़ सकते हैं. हालांकि, अभी तक किसी सांसद ने सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है.
इसी आशंका को देखते हुए उद्धव ठाकरे खेमे ने अपने सांसदों के साथ लगातार बैठकें शुरू कर दी हैं. पार्टी नेतृत्व सांसदों से संपर्क बनाए हुए है और संगठन को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है. बताया जा रहा है कि ठाकरे गुट नहीं चाहता कि 2022 जैसी स्थिति दोबारा पैदा हो, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने बगावत कर दी थी.
दरअसल, 2022 का राजनीतिक संकट महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ था. उस घटनाक्रम के बाद शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई थी. इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट किसी भी संभावित टूट को लेकर बेहद सतर्क रहता है. यही वजह है कि ‘ऑपरेशन टाइगर’ की खबरों को पार्टी गंभीरता से ले रही है.
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