What Is Oxygen Concentrator: भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. देश में बीते 10 दिनों से रोजाना कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लागू हैं फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है. देश के लगभग हर जिले से ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की किल्लत की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं. कई अस्पतालों में हर दिन ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं. कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में सोमवार को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 24 कोरोना मरीजों की जान चली गई. लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

इसकी जगह ऑक्सजीन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrator) की मांग बढ़ रही है, जिसका खास तौर पर होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों और ऑक्सीजन की कमी का सामने कर रहे अस्पतालों में इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो घर में ही ऑक्सीजन के सहारे अपनी सांस की लय थामे हुए हैं. इन सबसे बीच आज हम आपकों यह बताने जा रहे हैं कि घर के लिए ऑक्सीजन कंसंटेटर खरीदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. आइए जानते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है और यह कैसे काम करता है?

किन मरीजों के लिए कारगर है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर?

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसे मरीजों के लिए लाभकारी है जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 80 या 85 फीसदी के बीच में है. लेकिन गंभीर स्थिति वाले कोरोना के मरीजों के लिए यह कारगर नहीं है. जिन मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत हो, उनका काम इससे नहीं चल सकता. हालांकि जब तक मरीज को सिलेंडर के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन देने की पक्की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कंसंट्रेटर उनकी जान बचाने के काम आ सकते हैं. Also Read - Delhi: संकट से जूझ रही दिल्‍ली के COVID-19 हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट लगा

ऑक्सजीन कंसंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो आसपास की हवा से ऑक्सीजन में घुली अन्य गैसों को बाहर निकालकर शुद्ध ऑक्सीजन को एक सिलिंडर में इकट्ठा करता है. पर्यावरण की हवा में 78 फीसदी नाइट्रोजन और 21 फीसदी ऑक्सीजन गैस होती है. दूसरी गैस बाकी 1 फीसदी हैं. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अंदर लेता है, उसे फिल्टर करता है, नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी बची ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध कराता है.

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? का उपयोग कब करें?

अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाए तो क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग किया जा सकता है? केंद्र सरकार की मानें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. पुणे के BJ मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख, प्रोफेसर संयोगिता नाइक ने PIB से बात करते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब कोविड-19 से संक्रमित रोगी मॉडरेड स्थिति में हो और मरीज का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम गिरा हो. एक स्वस्थ्य व्यक्ति को हर मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है. इस माप के आधार पर डॉक्टर तय करेगा कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं.

डॉक्टर संयोगिता ने आगे बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना से जंग जीतने वाले रोगियों के लिए लाभदायक हो सकता है. अगर ऐसे रोगी को कोविड के बाद कुछ जटिलताएं आ जाएं तो इस तरह के ऑक्सीजन थेरेपी का लाभ लिया जा सकता है.