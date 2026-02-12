By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या है राइट टू रिकॉल? राघव चड्ढा की मांग, क्या वोटरों को मिलेगा MP-MLA को हटाने का अधिकार?
Right to Recall: हमारे देश के कर्नाटक और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में भी पंचायत स्तर पर यह सिस्टम लागू है.
Right to Recall: राइट टू रिकॉल का अर्थ है जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार. यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, जिसमें मतदाताओं को अपने पंचायत, विधानसभा या संसदीय सीट से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होता है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को सदन में यह मुद्दा उठाया है.
क्या बोले राघव चड्ढा
राघव चड्ढा का कहना है कि अगर देश का कोई भी निर्वाचित सांसद या विधायक अपने क्षेत्र के काम से मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो वोटर्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वह प्रतिनिधि को उनके पद से हटा सकें.
24 देशों में है ये व्यवस्था
राघव चड्ढा का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को मतदाताओं की ओर से राइट टू रिकॉल की व्यवस्था दुनिया भर के 24 देशों में मौजूद है. जैसे अमेरिका के कुछ स्टेट और लोकल स्तर पर, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में प्रांतीय स्तर पर, स्विट्जरलैंड कुछ कैंटन में और ताइवान में विधायक, मेयर, कुछ नियम से राष्ट्रपति भी इस नियम की जद में आते हैं.
भारत के कुछ राज्यों में है ये व्यवस्था
भारत में राजस्थान और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में भी पंचायत स्तर पर यह सिस्टम लागू है.इसमें ये व्यवस्था है कि अगर जनप्रतिनिधियों का कार्य मतदाताओं को संतोषजनक नहीं लगा तो उन्हें वे वापस बुला सकते हैं.
राइट टू रिकॉल का फायदा
चड्ढा के अनुसार राइट टू रिकॉल वोटरों के लिए इंश्योरेंस सिस्टम की तरह काम करेगा. अगर चुनाव जीतने के बाद उनके जनप्रतिनिधि अपने वादे भूल जाते हैं या क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं तो मतदाता ही राइट टू रिकॉल कर सकते हैं. सदन के ज्यादातर सदस्य उनकी दलीलों से असहमत नजर आ रहे थे.
राइट टू रिकॉल कैसे काम करेगा
आप एमपी का कहना है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के 50 प्रतिशत लोग राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो ही उन्हें हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए.
