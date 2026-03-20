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तेल-गैस कंपनियों को देना होगा हर एक सिलेंडर का हिसाब-किताब, केंद्र सरकार ने लागू किया यह नियम- जानें डिटेल्स

What is Essential Commodities Act Section 3: दुनिया में जारी युद्ध की वजह से भारत ने तेल और गैस की जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 लागू की है. इस नियम के लागू होने के बाद से कंपनियों को अपने स्टॉक और बिजनेस की पूरी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी.

Published date india.com Published: March 20, 2026 5:10 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Essential commodity act section 3 indian government
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 क्या है? जिसके तहत तेल-गैस कंपनियों को देना होगा रियल टाइम डेटा

Oil and Gas New Rules India: दुनियाभर में खासकर पश्चिम एशिया (West Asia) में चल रहे युद्ध और तनाव की वजह से भारत सरकार अलर्ट मोड पर है. तेल और गैस की सप्लाई में कोई कमी न आए और लोग जमाखोरी या कालाबाजारी न करें, इसके लिए अब केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा-3 को लागू किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अब तेल कंपनियों की हर गतिविधि पर सरकार की सीधी नजर रहेगी.

केन्द्र सरकार ने क्यों लागू किया ये नियम?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट गहराने का डर बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से मंगवाता है. ऐसे में देश के अंदर तेल या एलपीजी की कमी न हो और कोई गलत तरीके से स्टॉक जमा न करे, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस नियम से सरकार को आपात स्थिति (Emergency) में सही योजना बनाने और आम लोगों तक ईंधन पहुंचाने में मदद मिले.

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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3?

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3, सरकार को ये शक्ति देता है जिससे वह जरूरी चीजों की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कीमतों को कंट्रोल कर सकती है. इसकी धारा-3 के तहत सरकार यह तय कर सकती है कि किस कंपनी के पास कितना स्टॉक रहेगा और वह उसे कैसे बेचेगी. आसान शब्दों में कहें तो, यह कानून जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए बनाया गया है. अगर कोई कंपनी इन नियमों को नहीं मानती, तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है.

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कब और किन हालातों में इसे लागू किया जाता है?

सरकार इस तरह के सख्त कदम तभी उठाती है जब देश में किसी जरूरी चीज (जैसे तेल, अनाज या गैस) की कमी होने का डर हो. युद्ध, महामारी या वैश्विक मंदी जैसे समय में जब मार्केट में चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ने लगती हैं, तब सरकार दखल देती है. फिलहाल, वेनेजुएला, रूस और अमेरिका जैसे देशों से तेल आने के बावजूद, भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए इसे लागू किया गया है ताकि घरेलू सप्लाई पर आंच न आए.

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कंपनियों को सरकार को क्या-क्या जानकारी देगी?

अब सभी तेल और गैस कंपनियों के लिए अपना डेटा सरकार के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के साथ शेयर करना जरूरी हो गया है. कंपनियों को बताना होगा कि वे कितना तेल निकाल रही हैं, कितना रिफाइन कर रही हैं, कितना स्टोर करके रखा है और कितना बाहर से मंगवाया जा रहा है. मार्केटिंग और खपत (Consumption) से जुड़ा हर छोटा-बड़ा डेटा अब सरकार के पास होगा, जिससे हर एक सिलेंडर का हिसाब रखा जा सकेगा.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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