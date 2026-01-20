Hindi India Hindi

What Is Shankaracharya Controversy Connection With Magh Mela Stop Him From Taking Holy Dip

क्या है शंकराचार्य से जुड़ा विवाद? माघ मेले से क्या है कनेक्शन, जानें स्नान से रोके जाने पर क्यों उठा तूफान

प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है. इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. विवाद ने सियासी मोड़ ले लिया है.

Prayagraj Magh Mela Shankaracharya Controversy: प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. दरअसल, ये विवाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर है. ज्योतिर्मठ से जुड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान करने से रोके जाने और उनके समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के आरोपों के बाद मामले ने धार्मिक के साथ-साथ राजनीतिक रंग भी ले लिया है. एक तरफ उनके समर्थक इसे संतों का अपमान बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई धार्मिक संस्थान और प्रशासन उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं.

इस विवाद के बाद आम लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि भारत में शंकराचार्य परंपरा क्या है और देश में कितने मान्य मठ हैं. हिंदू धर्म में चार प्रमुख मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी, जो देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं. इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है और इन्हें अद्वैत वेदांत परंपरा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना जाता है.

क्या है विवाद?

उत्तर दिशा में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ज्योतिर्मठ आता है, जिसे बद्रीनाथ पीठ भी कहा जाता है. वर्तमान विवाद इसी मठ से जुड़ा है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को इस मठ का शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन अन्य पीठों के शंकराचार्य उन्हें यह मान्यता नहीं देते. बताया जाता है कि उनके गुरु, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें कभी औपचारिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था. यही कारण है कि उनका दावा अदालत में भी चुनौती के दायरे में है.

पश्चिम दिशा में गुजरात के द्वारका में स्थित शारदा पीठ है, जिसके शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं. पूर्व दिशा में ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ स्थित है, जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं. दक्षिण दिशा में कर्नाटक के श्रृंगेरी में शृंगेरी शारदा पीठम है, जिसके शंकराचार्य भारती तीर्थ हैं। इन तीनों मठों को परंपरागत रूप से मान्यता प्राप्त है. प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का विशेष प्रोटोकॉल देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं है. इसी आधार पर उन्हें माघ मेले में अलग व्यवस्था दी गई.

हालांकि, हाल ही में महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ मौकों पर अन्य शंकराचार्यों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है. कुल मिलाकर, ये मामला धार्मिक परंपरा, कानूनी मान्यता और प्रशासनिक व्यवस्था तीनों के टकराव का उदाहरण बन गया है.

