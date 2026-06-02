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क्या है 'साइनगेट' जिसने बंगाल की सिसायत में मचा दिया तूफान? TMC, ममता बनर्जी की क्यों बढ़ी मुश्किलें

Bengal Signgate Case: TMC पर आरोप लगा है कि चुनाव के बाद विधानसभा में जमा किए गए कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए थे. इस विवाद को 'साइनगेट' नाम दिया गया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: June 2, 2026, 1:44 PM IST
Signgate Scandal
Bengal Signgate Scandal: बंगाल CID ने 'साइनगेट' मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी है.

Bengal News Today: पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. सत्ता गंवाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) इन दिनों एक बड़े अंदरूनी संकट से गुजर रही है. पार्टी पर आरोप लगा है कि विधानसभा में जमा किए गए कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए थे. इस विवाद को ‘साइनगेट’ नाम दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए CID ने जांच शुरू कर दी है. ‘साइनगेट’ मामले में 2 विधायकों को पार्टी से निकाला जा चुका है, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी जांच के घेरे में है.

क्या है ‘साइनगेट’ विवाद?

साइनगेट विवाद की शुरुआत उन दस्तावेजों से हुई जो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में जमा किए गए थे. ये दस्तावेज विपक्ष के नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) की नियुक्ति से जुड़े थे. आरोप है कि इनमें शामिल कई विधायकों के हस्ताक्षर या तो फर्जी थे या उनकी जानकारी और सहमति के बिना किए गए थे. Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला तब और गंभीर हो गया जब TMC विधायक रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने सार्वजनिक रूप से इन हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए. दोनों नेताओं ने विशेष रूप से उस पत्र को लेकर आपत्ति जताई, जिसमें वरिष्ठ नेता सोवनदेब चट्टोपाध्याय के समर्थन का दावा किया गया था. उनकी शिकायतों के बाद CID ने औपचारिक जांच शुरू की. विधानसभा सचिवालय की ओर से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई और जांच एजेंसियों ने संबंधित विधायकों के बयान, हस्ताक्षर के नमूने एकत्र करने शुरू कर दिए.

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TMC के लिए क्यों चुनौती बना यह विवाद?

यह विवाद TMC के लिए इसलिए भी बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति और गुटबाजी के संकेत सामने आए हैं. लंबे समय से मजबूत नेतृत्व और अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पार्टी के भीतर दरार की खबरें तेज हो गई हैं. रीताब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निकाल दिया गया है. मामले ने तब और तूल पकड़ा जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया. इससे विवाद सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गया.

TMC के 15 साल के शासन का अंत

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब TMC को 2026 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य में पहली बार सरकार बनाई, जिससे TMC का 15 वर्षों का शासन समाप्त हो गया. चुनावी हार के बाद पार्टी पहले से ही संगठनात्मक कमजोरी, भ्रष्टाचार के आरोपों और नेतृत्व संबंधी चुनौतियों से जूझ रही थी. अब फर्जी हस्ताक्षर विवाद ने पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व क्षमता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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