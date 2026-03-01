Hindi India Hindi

What Is Strait Of Hormuz Closed By Iran Israel War India Oil Price Impact

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है, जिसे ईरान ने कर दिया है बंद? बढ़ेंगी कच्चे तेल की कीमतें, भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल!

Israel Iran War Update: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तनाव और बढ़ गया है. साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है.

AI Image

Strait of Hormuz Closed: मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है, जो कभी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है. अमेरिका और इजरायल के भीषण सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है.

इस घटना के बाद रणनीतिकारों और अर्थशास्त्रियों की निगाहें समुद्र के एक बेहद संकरे और छोटे से रास्ते पर टिक गई हैं, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है. ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इस रास्ते पर पैदा हुई एक छोटी सी हलचल भी आपके घर के बजट और गाड़ी के पेट्रोल बिल को बिगाड़ने की ताकत रखती है. जानिए आखिर यह समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए अहम क्यों है.

महज 21 मील चौड़ा रास्ता

भौगोलिक रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) स्थित हैं. यह समुद्री गलियारा करीब 161 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी असली चुनौती इसकी चौड़ाई है. अपने सबसे संकरे हिस्से में यह महज 21 मील (33 किलोमीटर) चौड़ा है.

हैरानी की बात यह है कि बड़े जहाजों के निकलने के लिए जो सुरक्षित रास्ता बना है, वह सिर्फ दो मील चौड़ा है. इसी संकरेपन की वजह से यह दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बन जाता है, जहां एक छोटा सा हादसा भी पूरे वैश्विक व्यापार को ठप्प कर सकता है.

तेल के खेल का असली ‘किंगमेकर’

इस रास्ते को ग्लोबल एनर्जी ट्रेड का बादशाह कहा जाता है. इसका कारण यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे- सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई, अपना तेल और गैस दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी रूट पर निर्भर हैं.

यहां से कितना तेल होता है सप्लाई?

दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा यहीं से गुजरता है. कतर जैसे देशों की पूरी गैस सप्लाई इसी रास्ते के भरोसे है. हर दिन यहां से 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है.

Add India.com as a Preferred Source

ईरान का सबसे घातक रणनीतिक हथियार

जब भी ईरान और पश्चिमी देशों (अमेरिका-इजरायल) के बीच युद्ध छिड़ता है, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह अपनी हजारों छोटी मिसाइलों और नेवल माइंस के जरिए इस रास्ते को आसानी से बाधित कर सकता है. इस रास्ते के बंद होने से जहाजों का बीमा और मालभाड़ा इतना बढ़ जाएगा कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी.

भारत के लिए खतरे की घंटी

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है. इसमें से आधा तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर भारत आता है. आपको बताते हैं कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह रास्ता कितना जरूरी है.

आयात बिल में बढ़ोत्तरी

वर्तमान में कच्चा तेल 73 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि होर्मुज बंद होने पर यह 110 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. इससे भारत का आयात बिल और चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा.

महंगाई का दबाव

भले ही तेल कंपनियां तुरंत कीमतें न बढ़ाएं, लेकिन कच्चे तेल का बढ़ना अंततः रुपये को कमजोर करेगा और देश में महंगाई बढ़ाएगा. खाड़ी देशों से तेल भारत आने में सिर्फ 5-7 दिन लगते हैं. अगर हमें रूस या अमेरिका से अतिरिक्त तेल मंगाना पड़े, तो उसे पहुंचने में 25 से 45 दिन लगेंगे. यह देरी सप्लाई चेन को प्रभावित करेगी.

क्या है भारत का बैकअप प्लान?

भारतीय रिफाइनरीज और सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक विकल्पों पर काम कर रही हैं. भारत के पास आपात स्थिति के लिए तेल का रिजर्व स्टॉक मौजूद है. ऐसे में अभी पेट्रोल-डीजल के दाम शायद न बढ़ें. साथ ही सऊदी अरब और यूएई के उन बंदरगाहों से तेल लोडिंग की जा सकती है जो होर्मुज के बाहर स्थित हैं.

खाड़ी देशों पर निर्भरता हुई है कम

भारत अब रूस और अन्य देशों से भी भारी मात्रा में तेल ले रहा है, जिससे खाड़ी देशों पर निर्भरता पहले की तुलना में कुछ कम हुई है. अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू हुई यह जंग केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगा ताला वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है. भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखते हुए इस कूटनीतिक संकट से कैसे पार पाता है.