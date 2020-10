What Is Svamitva Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को ‘स्वामित्व’ योजना (Svamitva Scheme) की शुरुआत की. ‘स्वामित्व’ योजना (Svamitva Scheme) की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की दिशा में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है. उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गांव के कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं. लेकिन घर होते हुए भी उन्हें, अपने घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलने में दिक्कतें आती थी. इस योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) को दिखाकर, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हुआ. Also Read - Bihar Polls: BJP ने दूसरे चरण के लिए 46 उम्मीदवारों की सूची जारी की, कुछ विधायकों के नाम कटे- देखें पूरी LIST

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा. पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों तक जो लोग सत्ता नमें रहे उन्होंने बातें बहुत बड़ी-बड़ी की, लेकिन उन्होंने गांव और ग्रामिणों को ऐसी ही मुसीबतों में छोड़ दिया. मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपके आशीर्वाद से जितना बन पड़ेगा उतना आपके लिए, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए करना है.

क्‍या है स्‍वामित्‍व योजना? : What Is Svamitva Yojana?

स्‍वामित्‍व योजना राष्‍ट्रीय पंचायती दिवस (24 अप्रैल), 2020 को लॉन्‍च की गई थी. पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है. ड्रोन्‍स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है. योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्‍नोलॉजी के जरिए हो. इससे ग्रामीण इलाकों मे मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा. वह इसका इस्‍तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्‍य कामों में भी कर सकते हैं.

