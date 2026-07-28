बिलकिस बानो पर क्या था नए शिक्षा मंत्री का बयान? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्यों किया जिक्र

बिलकिस बानो केस 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ एक अत्यंत गंभीर और चर्चित मामला है. 8 जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सभी 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 28, 2026, 7:07 PM IST
बिलकिस बानो पर क्या था नए शिक्षा मंत्री का बयान? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में क्यों किया जिक्र
प्रह्लाद जोशी 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की धारवाड़ सीट से सांसद चुने गए हैं. वह यहां से लगातार पांचवी बार जीते हैं. (ANI)

पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार (25 जुलाई) को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद मोदी सरकार ने प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया है. जोशी जोशी खाद्य सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के साथ-साथ अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चर्चित बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर दिए गए एक पुराने बयान को लेकर प्रह्लाद जोशी पर निशाना साधा है. आइए जानते हैं आखिर बिलकिस बानो केस क्या है? इसे लेकर प्रह्लाद जोशी ने ऐसा क्या बयान दिया था, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने लोकसभा में किया है.

बिलकिस बानो केस क्या है?

बिलकिस बानो केस भारत के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में से एक है. यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है, जिसमें बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था. उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. 3 मार्च 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा इलाके में दंगों के दौरान बिलकिस बानो अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह की तलाश में थीं. उस समय वह 5 महीने की गर्भवती थीं. आरोप है कि भीड़ ने उन पर हमला किया, उनके साथ गैंगरेप हुआ और उनके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई.

CBI अदालत 11 आरोपियों को ठहराया था दोषी

2008 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने इस केस के 11 आरोपियों को दोषी ठहराया. सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा. 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन (सजा में छूट) नीति के तहत सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया. उनकी रिहाई पर देशभर में विवाद हुआ था. कई सामाजिक संगठनों, नेताओं और पूर्व नौकरशाहों ने इसका विरोध किया. 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास रिहाई का फैसला लेने का अधिकार नहीं था. इस मामले में उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र थी, क्योंकि वहीं ट्रायल हुआ और सजा सुनाई गई थी. अदालत ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. फिलहाल सभी जेल में हैं.

प्रह्लाद जोशी ने क्या कहा था?

बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के समय प्रह्लाद जोशी ने कहा था, “मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि ये कानून की एक प्रक्रिया है.” केंद्रीय मंत्री ने तर्क दिया था कि जेल में काफी समय बिताने वाले दोषियों की रिहाई के लिए कानून में प्रावधान मौजूद हैं. इसलिए ऐसे लोगों को भी दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए.

राहुल गांधी ने प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर जताई थी आपत्ति

25 जुलाई को नए शिक्षा मंत्री के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए थे. राहुल ने प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने का विरोध करते हुए कहा, “इतने सारे युवा एजुकेशन सिस्टम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. कई लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं. उन्हें पीटा गया. BJP ने एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया है, जो बलात्कारियों का रक्षक है? वो सबसे गंदे किस्म का आदमी है.”

कांग्रेस सांसद ने कहा था, “ऐसे व्यक्ति से ज्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता जो ये कहे कि बलात्कारियों को सुरक्षा की जरूरत है. ये भारत का शिक्षा मंत्री है. ये अजीब है. प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक अजीब प्रतिक्रिया है कि उनके मंत्रिमंडल में इतने लोग हैं. वो उनमें से किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों को संरक्षण देता है. ये काफी हैरान करने वाला है.”

लोकसभा में प्रियंका गांधी ने किया जोशी के बयान का जिक्र

प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नए शिक्षा मंत्री के पुराने बयान का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने नया शिक्षा मंत्री चुना, ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई को अपनी सहमति दी थी. देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया?”

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.