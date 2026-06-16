क्या है 'भारतीय टॉमहॉक मिसाइल'? DRDO ने किया सफल परीक्षण, जानें रेंज और रफ्तार समेत सारी डिटेल

Indian Tomahawk: डीआरडीओ की इस नई मिसाइल को अमेरिका की टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय वर्जन माना जा रहा है. इसकी रेंज 1000 किलोमीटर और .8 मैक की रफ्तार है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 16, 2026, 2:54 PM IST
क्या है 'भारतीय टॉमहॉक मिसाइल'? DRDO ने किया सफल परीक्षण, जानें रेंज और रफ्तार समेत सारी डिटेल
(photo credit X/DRDO, for representation only)

Indian Tomahawk: डीआरडीओ (DRDO) ने सोमवार (15 जून) को ओडिशा के चांदीपुर में एक नई मिसाइल का टेस्ट किया है. यह एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) है. इसका अभी कोई नाम नहीं रखा गया है. हिंन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्भय” क्रूज़ मिसाइल के एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद, डीआरडीओ ने इस नई अनाम मिसाइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था. इसे अमेरिका की टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का भारतीय वर्जन माना जा रहा है.

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1000 किलोमीटर की रेंज

LRLACM ने पिछली सभी कमियों को दूर करते हुए 1000 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगाया है. अधिकारियों ने बताया कि यह क्रूज मिसाइल, जिसे कई तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है. फेल हुई ‘निर्भय’ मिसाइल का ही अगला संस्करण है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है और गाइडेंस सिस्टम में भी सुधार किए गए हैं.

माना जा रहा है कि भारतीय सेना में शामिल होने से पहले इस मिसाइल के दो और डेवलपमेंटल ट्रायल और फिर दो और यूजर ट्रायल किए जाएंगे.

क्या है मिसाइल की रफ्तार

डीआरडीओ की प्रेस रिलीज में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन 0.8 मैक की स्पीड वाली यह क्रूज मिसाइल ज़मीन के बहुत करीब (लैंड स्किमिंग ऊंचाई पर) उड़ते हुए टारगेट को हिट सकती है.

स्टील्थ टेक और वॉरहेड

यह मिसाइल दुश्मन के रडार के लिए एक चुनौती है क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसका पता नहीं चल पाता और इसमें 500 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है जो टारगेट को नष्ट कर देता है.

क्यों है भारत को इस मिसाइल की जरूरत

आजकल युद्ध में ‘स्टैंड-ऑफ’ हथियारों (दूर से हमला करने वाले हथियारों) का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए भारत को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज़ मिसाइलों के साथ अपनी पारंपरिक मिसाइल क्षमता को अपग्रेड करने की ज़रूरत है.

पाकिस्तान के पास 2010 से इस्लामिक विजेता बाबर के नाम पर 900 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल है, वहीं चीन के पास कई तरह की कन्वेंशनल और न्यूक्लियर क्रूज़ मिसाइलें हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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