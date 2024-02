Hindi India Hindi

Order Order: देखभाल न करे औलाद तो क्या हैं बुजुर्ग माता-पिता के अधिकार? जानिए सीनियर सिटीजन्स को लेकर क्या है कानून

Senior Citizen Act: देश में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं. उनकी रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है- मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट. जानिए इस कानून के बारे में.

Order Order: “हमारा देश महान संतान श्रवण कुमार की भूमि है, यहां बच्चों से अपने बुजुर्ग माता-पिता की उचित देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन पीड़ादायक है कि नैतिक मूल्यों में इस कदर गिरावट आ गई है कि अपना सुख-चैन जिन बच्चों के लिए माता-पिता त्याग कर जीवन खत्म कर देते हैं, वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे में दो जून की रोटी और मोहब्बत के लिए तरसा रहे हैं. आजकल कई मामलों में बच्चे अपने माता-पिता से संपत्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं. जो न सिर्फ दुखद है, बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों में निरंतर आ रही गिरावट का प्रतीक भी है.”

ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कही. दरअसल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले छविनाथ, जिनकी उम्र 85 साल है, ने अपने बेटे के रवैये को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके बेटे उनकों प्रताड़ित कर रहे हैं. छविनाथ इकलौते बुजुर्ग नहीं हैं जो इस तरह के हालात से जूझ रहे हैं. देशभर में न जाने कितने ऐसे छविनाथ होंगे जो बुढ़ापे में अपनी संतानों की दुत्कार सह रहे होंगे. अगर किसी बुजुर्ग को उनकी संतान या रिश्तेदार बेसहारा छोड़ दें तो वो अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून हैं, इस बारे में अदालतों ने कब-कब बड़े फैसले दिए जो नजीर बने? India.com के स्पेशल लीगल शो ‘Order Order’ में इस बार बुजुर्गों के अधिकारों की बात होगी.

कहा जाता है कि आप हर कर्ज उतार सकते हैं लेकिन माता-पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते. हमारे समाज और हमारी परंपराओं में मां-बाप का दर्जा ईश्वर से कम नहीं. लेकिन अफसोस की बात है कि आज समाज मॉर्डन सोसायटी का तर्क देकर मां-बाप के साथ दुर्व्यवहार करता है. हालांकि बुजुर्गों के लिए गरिमा भरे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधान हैं. संतानों से सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए तो 2007 में एक अलग से कानून ही बना दिया गया- The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act. इस कानून को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल से बात की. हमने उनसे ये समझने की कोशिश की कि ये कानून क्या है? और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं?

सवाल: मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट क्या है?

जवाब: देश में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उन्हें सीनियर सिटीजन कहते हैं. उनकी रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया. नाम है- मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट, 2007. इस कानून के तहत सुनिश्चित किया गया कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स की रक्षा की जाए. चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो या जीवन जीने का अधिकार हो. इस कानून सीनियर सिटीजन्स को घरेलू हिंसा से बचाने का प्रावधान है.

सवाल: बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में क्या प्रावधान हैं?

जवाब: मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट के सेक्शन 12, 22 और 23 के तहत सीनियर सिटीजन्स अपने भरण-पोषण का अधिकार मिला हुआ है. साथ ही मेडिकल ट्रिटमेंट, प्रॉपर्टी पर अधिकार मिला हुआ है. इस कानून की मदद से बुजुर्ग माता-पिता अपनी रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

सवाल: अगर कोई अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं कर रहा है तो क्या बुजुर्ग के पास उनको घर से निकालने का अधिकार है?

जवाब: अगर किसी बुजुर्ग पर उसकी संतान अत्याचार करती है, फिर चाहे प्रापर्टी को लेकर हो या घरेलू हिंसा हो, इस स्थिति में बुजुर्ग के पास ये अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के SDM के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं. साथ ही संतान को अपने घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो ये

सवाल: अगर बुढ़ापे में संतान नहीं कर रही देखभाल तो क्या करना चाहिए?

जवाब: अगर संतान अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं सकती, तो वो इस कानून के तहत अपने क्षेत्र के SDM के पास जाकर शिकायत कर सकता है. मैंटिनेंस ऐंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स ऐंड सीनियर सिटिजंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत बुजुर्ग अपने बच्चों से भरण-पोषण का हकदार है.

सवाल: बुजुर्गों के अधिकार को लेकर अदालत ने अब तक कौन-से बड़े फैसले सुनाए, जो नजीर बने?

जवाब: बुजुर्गों के अधिकार को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में कहा है कि कोई भी बुजुर्ग अपने बेटे-बहू समेत अपने किसी भी परिजन को संपत्ति से निष्कासित कर सकते हैं. आगे कहा कि अपनी संपत्ति से किसी को बेदखल करना बुजुर्ग का अधिकार है. इसके अलावा नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग पिता को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करने वाले एक बेटे को कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करना न सिर्फ बेटे का नैतिक फर्ज है बल्कि कानूनी बाध्यता भी है.

