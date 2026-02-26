By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या होती है ट्रांजिट रिमांड? जिसके चक्कर में आमने-सामने आई दिल्ली और हिमाचल पुलिस
Transit Remand Meaning : भारत में हुए AI समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है. इस मामले से जुड़े आरोपियों को पकड़ने जब दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश पहुंची, तो वहां की पुलिस ने उन्हें रोक लिया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की.
Transit Remand Meaning: पिछले हफ्ते दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 खूब सुर्खियों में रहा. हालांकि, इसने लोगों का ज्यादा ध्यान तब खींचा जब आयोजन के दौरान कुछ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतार विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है. दिल्ली पुलिस विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ताओं गिरफ्तार कर रही है, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब केस के सिलसिले दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल प्रदेश जाती है और वहां हिमाचल पुलिस उन्हें रोक देती हैं. हिमाचल पुलिस कई बार ट्रांजिट रिमांड की डिमांग करती है. इसलिए आइए जानते है कि आखिर इसका असल में मतलब क्या होता है?
हिमाचल में दिल्ली पुलिस पर किडनैपिंग केस
खबरों की मानें तो हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ किडनैपिंग मामला दर्ज किया है. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस ऑफिसर कहते नजर आते हैं कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. कई घंटों दोनों राज्यों की पुलिस के बीच यह हाई-वोल्टेज ड्रामा जारी रहता है और अंत में दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल जाती है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम सभी अरोपियों के साथ वापस लौट चुकी है.
जानें क्या होती है ट्रांजिट रिमांड
जब कोई क्राइम करता है, तो सबसे पहले पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत या FIR लिखी जाती है. कुछ मामलों में जब अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं और उसे अपनी राज्य में लाने के लिए काफी समय लगता है. ऐसे में पुलिस को उसी इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी को पेश करना पड़ता है. पुलिस को मजिस्ट्रेट से परिमशन मिलने के बाद ही अपराधी वापस लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिलती है.
ट्रांजिट रिमांड कब और क्यों जरूरी होती है
उदाहरण की मदद से समझें, तो अगर कोई अपराधी मध्य प्रदेश के किसी इलाके में छिप गया है और उसके खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज है, तो उसे दिल्ली लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत पडे़गी. मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस उसे उसी इलाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी. यह कानून इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है.
