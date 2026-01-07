By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
UAPA की पूरी कहानी... कब बना, सबसे पहले किस पर लगा? कैसे बना उमर खालिद‑शरजील इमाम की गिरफ्तारी की वजह
UAPA, यानी Unlawful Activities (Prevention) Act, भारत का सबसे सख्त आतंकवाद और देशविरोधी गतिविधियों से निपटने वाला कानून है. इसे पहली बार 1967 में लागू किया गया था, ताकि देश के खिलाफ असंवैधानिक गतिविधियों और हिंसक उग्रवाद को रोका जा सके. समय के साथ इसे कई बार संशोधित किया गया है, ताकि नए तरह के आतंकवाद और उग्रवादी मामलों को कवर किया जा सके.
UAPA के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है और लंबी हिरासत दी जा सकती है. यही कानून है, जिसके आधार पर हाल ही में उमर खालिद और शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया और यह देश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.
आतंकवाद और उग्रवाद तक सीमित नहीं
UAPA कानून केवल आतंकवाद और उग्रवाद तक सीमित नहीं है. इसके तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन को, जिसे सरकार देशविरोधी गतिविधियों में शामिल मानती है, डिटेंशन और जांच के लिए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है. इसमें पुलिस और जांच एजेंसियों को व्यापक शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रोक, बैंक खाते फ्रीज करना और सम्पत्ति सीज करना.
इस कानून के संशोधनों के बाद इसे और सख्त बनाया गया, जिससे सरकार को अब उन गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, जो देश की सुरक्षा और सामाजिक शांति को खतरे में डाल सकती हैं. यही कारण है कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ यह कानून लागू किया गया.
UAPA को लेकर सबसे बड़ा विवाद इसकी कड़ी जमानत शर्तों और लंबी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर है. इस कानून में आरोपी को तब तक जमानत नहीं मिलती, जब तक अदालत यह संतुष्ट न हो जाए कि उसके खिलाफ लगे आरोप prima facie गलत हैं. इसका मतलब यह है कि कई बार सुनवाई पूरी होने से पहले ही आरोपी को सालों जेल में रहना पड़ता है.
मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी संभव है, क्योंकि सिर्फ आरोप लगने के आधार पर किसी व्यक्ति की आजादी लंबे समय तक छीनी जा सकती है. यही वजह है कि UAPA देश की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिक अधिकारों को लेकर भी लगातार बहस का विषय बना हुआ है.
