दिल्ली में बनेगा 950 कमरों वाला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, जानिए कहां दिखेगी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक की झलक

Yuge Yugeen Bharat Museum: साल 2026 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में होगा. नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नया नेशनल म्यूज़ियम बनाया जाएगा. इसका नाम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम होगा. यह पहल सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को मिलाकर बनाए जाने वाले इस म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत तक झलक देखने को मिलेगी.

इस म्यूजियम को विकसित करने के लिए भारत के नेशनल म्यूज़ियम और फ्रांस म्यूज़ियम डेवलपमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है. दुनिया के इस सबसे बड़ा संग्रहालय में कुल 950 कमरे होंगे.

कब खुलेगी पहली गैलरी?

युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम की पहली गैलरी 2026 के आखिर तक खुलने वाली है. सरकार ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूज़ियम में बदलने की योजना की घोषणा 2021 में ही कर दी थी. नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से मशहूर ये दोनों इमारतें 1930 के दशक में बनाई गई थीं. साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय हैं. जबकि नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह मंत्रालय हैं. ये सभी दफ्तर अब नई इमारत में शिफ्ट होने हैं.

युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम की खास बातें

युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम पूरी तरह से चालू होने के बाद लूव्र म्यूज़ियम को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाएगा. इस संग्रहालय को इंडो-फ्रेंच स्टाइल में बनाया जा रहा है. हालांकि यह पुरानी ऐतिहासिक इमारत की आर्किटेक्चरल विरासत को सुरक्षित रखेगा.

युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम में आठ थीम वाले जोन में लगभग 30 गैलरी होंगी जो देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक और कलात्मक विरासत के बारे में लोगों जानकारी उपलब्ध कराएंगी. यह संग्रहालय भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को शिक्षित करेगा. यहां भारतीय कला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, साहित्य और दर्शन पर प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी.

युग युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम 123 एकड़ के कैंपस में फैला होगा और इसे विकसित करने के लिए 2700 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं. युगे युगीन भारत नेशनल म्यूज़ियम के 8 थीम वाले सेक्शन में भारत के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक दिखाएगा. प्राचीन भारतीय ज्ञान की गैलरी में खगोल विज्ञान, चिकित्सा, नगर नियोजन, वेद और उपनिषद शामिल होंगे. प्राचीन से मध्यकालीन गैलरी में मौर्य और गुप्त साम्राज्य, चोल और विजयनगर साम्राज्य, और मुगल काल की झलकियां शामिल होंगी. ऐसे ही भारत के वर्तमान तक का सफर इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा.

