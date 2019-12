नई दिल्‍ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी पर सीसीए, एनसीआर और एनपीआर को लेकर तीखा हमला बोला है. सिंह ने कहा, जो काम मुगल और ब्रिटिशर्स नहीं कर सके, वह राहुल गांधी, कांग्रेस, टुकड़े- टुकड़े गैंग और ओवैशी करना चाहते हैं. वे भारत को बांटना चाहते हैं. वह भारत में सिविल वार चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी झूठ की खेती ना करें …2011 में किसकी सरकार थी ??

किसने सदन में डिटेंशन कैंप पर 2011 में ये जवाब दिया था ?? और उन्‍होंने संसद में 2011 में संसद में पूछे गए एक सवाल और उसके जवाब को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह पढ़कर जवाब दें??

Union Minister Giriraj Singh in Delhi: What Mughals and Britishers could not do, that Rahul Gandhi, Congress, tukde-tukde gang and Owaisi want to do. They want to divide India. They want a civil war in India. pic.twitter.com/QF79LP5bLU

— ANI (@ANI) December 26, 2019