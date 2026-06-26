केतन अग्रवाल के बारे में क्या बोलीं सिया की मां, पिता ने कहा- 'आरोपी को उसी लोहागढ़ किले से धक्का दीजिए'

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल के परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिवार ने कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 26, 2026, 7:02 AM IST
केतन अग्रवाल के बारे में क्या बोलीं सिया की मां, पिता ने कहा- 'आरोपी को उसी लोहागढ़ किले से धक्का दीजिए'
सिया की मां ने कहा है कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी. (photo credit, ANI,PTI and Social Media)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के लोहागढ़ के किले के पास खाई में मृत मिले केतन अग्रवाल केस में पहली बार आरोपी सिया अग्रवाल के परिवार ने प्रतिक्रिया दी है. सिया गोयल की मां ने केतन अग्रवाल को बहुत अच्छा लड़का बताया और कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 

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एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सिया, जिसकी कुछ महीनों में केतन से शादी होने वाली थी, अब उसकी हत्या के मामले में आरोपी है. आरोपी सिया गोयल के पिता का कहना है कि केतन अग्रवाल ‘बेटे की तरह’ था. सिया के पिता प्रवीण गोयल ने अपने होने वाले दामाद के साथ अपने करीबी रिश्ते को याद किया और कहा कि वह उससे इतना जुड़ गए थे कि उसे बेटे की तरह मानते थे. उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

उन्होंने कहा, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि केतन नहीं रहा. उनका बेटा हमारा भी बेटा था. मैं उससे इतना जुड़ गया था कि लगता था वह हमारा अपना बेटा है. आज हमने एक बहुत प्यारे, होनहार और अच्छे लड़के को खो दिया. हम दुखी हैं. इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. भविष्य के लिए हमारे बहुत सारे अच्छे सपने थे. शादी उदयपुर में होने वाली थी.

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सिया ने शादी को लेकर कभी नाराजगी जाहिर नहीं की

सिया के पिता ने कहा, सिया ने शादी को लेकर कभी अपनी नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की. जब से केतन से रिश्ता तय हुआ था, वह हमेशा खुश रही. वह हमेशा केतन के बारे में बात करती थी. अगर वे (केतन के माता-पिता) हमें बताते कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम उनसे बात करते. पिता ने कहा, कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस किले से केतन गिरा था, आरोपी को भले ही वह मेरी अपनी बेटी क्यों न होवहीं से नीचे धकेल देना चाहिए. सिया गोयल की मां ने पीटीआई से कहा, यह खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा. मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है. दो परिवार बर्बाद हो गए हैं. केतन बहुत अच्छा लड़का था.

सिया शराब नहीं पीती थी

सिया की मां ने कहा, सिया शराब नहीं पीती थी, और न ही उसे पार्टियों या ऐसी चीज़ों का शौक था. अगर कोई शक था, तो उस पर हमसे या उन रिश्तेदारों से बात की जानी चाहिए थी जिन्होंने यह रिश्ता तय करवाया था. अब तक, चार महीनों से सब कुछ ठीक था. इस घटना के बाद ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं. पहले उसके बारे में सिर्फ़ अच्छी बातें ही कही जाती थीं. यह पहली बार है जब हम ऐसे दावे सुन रहे हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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