पत्नी अगर सास-ससुर की न करे सेवा तो क्या बनता है केस? जानें कानूनन किसपर होती है ससुराल की जिम्मेदारी?

भारत में महिलाओं को संपत्ति, सम्मान और समानता के लिए विशेष अधिकार हासिल हैं. इनके जरिए महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने और सशक्तिकरण में मदद मिलती है.

फोटो- AI जेनरेटेड.

शादी किसी की भी जिंदगी के लिए एक स्पेशल दिन होता है. भारतीय समाज में सिर्फ लड़का और लड़की ही सात बंधन में नहीं बंधते. दोनों के परिवार का भी गठबंधन होता है. इसलिए परिवार में पति और पत्नी की जिम्मेदारियां भी बराबर होनी चाहिए. आमतौर पर शादी के बाद ससुराल में आने वाली नई बहू से तमाम उम्मीदें रखी जाती हैं. बहू से सास-ससुर के साथ-साथ ससुराल के सभी सदस्यों की पसंद-नापसंद, खाने-पीने और स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आशा की जाती है. एक तरह से ये मान लिया जाता है कि ससुरालवालों के लिए त्याग करने और सेवा करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है. ससुराल अगर बड़ा हो यानी जॉइंट फैमिली तो तो बहू पर जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बोझ बढ़ता ही चला जाता है. शायद इसलिए अब लड़कियां शादी के बाद पति के साथ अलग होकर रहने को प्राथमिकता देने लगी हैं.

महिला के स्त्रीधन पर पति या मां-बाप का कितना अधिकार, ये दहेज से कितना अलग? समझ लें अपने हक की बात

जो महिलाएं ससुरालवालों के साथ रहती हैं, उन्हें बहुत सारा एडजस्टमेंट और ढेर सारा त्याग करना होता है. अगर सास-ससुर या देवर और ननद की देखभाल में कुछ चूक हो जाए, तो बहू को ताने सुनने पड़ते हैं. कहीं बार मामला बिगड़ भी जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ससुराल वालों की सेवा करना बहू के कानूनी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आता.

पत्नी अगर सास-ससुर की जिम्मेदारी न ले तो क्या ये अपराध है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही थी. अदालत ने कहा था कि अगर पत्नी अपने बुजुर्ग सास-ससुर की सेवा नहीं करती है, तो इसे क्रूरता या अपराध नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले काफी व्यक्तिगत होते हैं. ऐसे में कोर्ट हर परिवार में ऐसे मामलों की विस्तार से जांच नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि पति जब घर से दूर हो, तब सिर्फ उसके माता-पिता की देखभाल न करना क्रूरता के अंतर्गत नहीं आता.

पत्नी का बस वैवाहिक कर्तव्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सास-ससुर की देखभाल करना पत्नी का कानूनी कर्तव्य नहीं है. एक पत्नी का मुख्य वैवाहिक कर्तव्य उसके पति और बच्चों के प्रति है. यानी सांस्कृतिक अपेक्षाएं और कानूनी जिम्मेदारियां हमेशा एक समान नहीं होती.

पुलिस रात में नहीं कर सकती अरेस्ट, पति नहीं बेच सकता स्त्रीधन, हर महिला को पता होने चाहिए अपने 10 कानूनी अधिकार

फिर किसपर होती है ससुराल वालों की जिम्मेदारी?
कोर्ट के मुताबिक, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत अपने मां-बार की देखभाल करने की जिम्मेदारी पति यानी बेटे की है.

सास-ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का क्या हक?
बहू अगर जॉइंट फैमिली की मेंबर है,तो भी ससुराल की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है. ज्वॉइंट फैमिली में पति ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, सिर्फ उसी पर पत्नी का हक होता है. पत्नी अपने पति के जरिए ही ससुराल की संपत्ति पर अधिकार ले सकती है. अगर सास-ससुर का निधन हो जाता है, तो उनकी संपत्ति में बच्चों का ही हक होगा. बहू सिर्फ उस हिस्से की हकदार होगी, जो उसके पति का होगा. बहू को ससुराल में तब तक रहने का अधिकार है, जब तक उसके वैवाहिक संबंध हैं. हालांकि, विधवा बहू का अपने पति की बनाई संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है.

बेटा अगर मां-बाप की देखभाल करने से इनकार करे तो?
मां-बाप की सेवा न करने या उन्हें बेसहारा छोड़ने पर भारत में कड़े कानून हैं. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007′ के तहत दोषी बच्चों को 3 महीने तक की जेल, ₹5,000 जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं. इसके अलावा, बच्चे को पैतृक संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है. साथ में कोर्ट के आदेश पर भरण-पोषण न देने पर संपत्ति की डीड रद्द हो सकती है.

बहू का सास-ससुर की संपत्ति पर कितना हक? किन मामलों में बेटी नहीं हो सकती पिता की वारिस? महिलाएं जान लें अपने हक की बात

