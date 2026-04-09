  • Hindi
  • India Hindi
  • What Will Be The Structure Of Theatre Commands For Indian Armed Forces To Tackle China And Pakistan Simultaneously

कैसी होगी भारतीय सेना के थियेटर कमांड की संरचना? चीन-पाकिस्तान से एक साथ निपटने का ये है प्लान

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर केंद्रित 'पश्चिमी थिएटर' की कमान एक वायु सेना अधिकारी के हाथ में होगी. चीन पर केंद्रित 'उत्तरी थिएटर' की कमान एक थल सेना (आर्मी) अधिकारी को दी जाएगी.

Published date india.com Published: April 9, 2026 12:47 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Theatre commands for armed forces: भारतीय सेना के तीनों अंगों को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने अब एक नया रूप ले लिया है. इस योजना के तहत चीन, पाकिस्तान और समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित तीन थिएटर कमांड बनाए जाएंगे. ये भी सामने आया है कि किस थिएटर कमांड का नेतृत्व किस सेना को दिया जाएगा. ये पूरी योजना जमीन पर लागू होते ही भारतीय सेनाएं चीन-पाकिस्तान से एक साथ टक्कर लेने में सक्षम हो जाएंगी.

कैसी होगी सशस्त्र बलों के लिए थिएटर कमांड की संरचना

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र बलों के लिए तीन थिएटर कमांड बनाए जाएंगे. इसके साथ ही, सेना को एक ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ भी मिलेगा. ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ भी थिएटर कमांडरों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह ही चार-सितारा (फोर-स्टार) अधिकारी होगा.

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर केंद्रित ‘पश्चिमी थिएटर’ की कमान एक वायु सेना अधिकारी के हाथ में होगी. चीन पर केंद्रित ‘उत्तरी थिएटर’ की कमान एक थल सेना (आर्मी) अधिकारी को दी जाएगी. वहीं, देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ‘समुद्री थिएटर कमांड’ का नेतृत्व एक नौसेना अधिकारी करेगा.

क्या होता है थियेटर कमांड?

थिएटर कमांड का मतलब भौगोलिक रूप से तय किए गए ऑपरेशनल इलाके होते हैं. हर इलाके का नेतृत्व एक मिलिट्री कमांडर करता है. थिएटर कमांड के कमांडर के पास सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के संसाधनों का इस्तेमाल करने की ताकत होगी. इस तरह युद्ध के समय एक ही कमांडर के आदेश से सेनाएं तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं.

संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से लगने वाले पश्चिमी थिएटर की स्थायी कमान संभालेगी. पिछले साल मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान IAF की भूमिका को देखते हुए ये अहम इलाका एयर फोर्स को दिए जाने का प्रस्ताव है.

रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र बलों में बेहतर तालमेल के लिए ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ का पद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही, सभी थिएटर के लिए डिप्टी कमांडर भी नियुक्त किए जाएंगे. डिप्टी कमांडर अलग-अलग सेनाओं से चुने जाएंगे ताकि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चीन के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली थिएटर कमांड लखनऊ में बनेगी. पाकिस्तान से जुड़े मामलों को देखने वाली थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में होगा. थियेटर बन जाने के बाद कुछ बड़े अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव होंगे. CDS ‘ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ के प्रमुख होंगे. वहीं रोजाना के ऑपरेशनल मामलों की देखभाल ‘वाइस CDS’ करेंगे.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.