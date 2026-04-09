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कैसी होगी भारतीय सेना के थियेटर कमांड की संरचना? चीन-पाकिस्तान से एक साथ निपटने का ये है प्लान
रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर केंद्रित 'पश्चिमी थिएटर' की कमान एक वायु सेना अधिकारी के हाथ में होगी. चीन पर केंद्रित 'उत्तरी थिएटर' की कमान एक थल सेना (आर्मी) अधिकारी को दी जाएगी.
Theatre commands for armed forces: भारतीय सेना के तीनों अंगों को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने अब एक नया रूप ले लिया है. इस योजना के तहत चीन, पाकिस्तान और समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित तीन थिएटर कमांड बनाए जाएंगे. ये भी सामने आया है कि किस थिएटर कमांड का नेतृत्व किस सेना को दिया जाएगा. ये पूरी योजना जमीन पर लागू होते ही भारतीय सेनाएं चीन-पाकिस्तान से एक साथ टक्कर लेने में सक्षम हो जाएंगी.
कैसी होगी सशस्त्र बलों के लिए थिएटर कमांड की संरचना
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र बलों के लिए तीन थिएटर कमांड बनाए जाएंगे. इसके साथ ही, सेना को एक ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ भी मिलेगा. ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ भी थिएटर कमांडरों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरह ही चार-सितारा (फोर-स्टार) अधिकारी होगा.
रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर केंद्रित ‘पश्चिमी थिएटर’ की कमान एक वायु सेना अधिकारी के हाथ में होगी. चीन पर केंद्रित ‘उत्तरी थिएटर’ की कमान एक थल सेना (आर्मी) अधिकारी को दी जाएगी. वहीं, देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ‘समुद्री थिएटर कमांड’ का नेतृत्व एक नौसेना अधिकारी करेगा.
क्या होता है थियेटर कमांड?
थिएटर कमांड का मतलब भौगोलिक रूप से तय किए गए ऑपरेशनल इलाके होते हैं. हर इलाके का नेतृत्व एक मिलिट्री कमांडर करता है. थिएटर कमांड के कमांडर के पास सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के संसाधनों का इस्तेमाल करने की ताकत होगी. इस तरह युद्ध के समय एक ही कमांडर के आदेश से सेनाएं तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं.
संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान से लगने वाले पश्चिमी थिएटर की स्थायी कमान संभालेगी. पिछले साल मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान IAF की भूमिका को देखते हुए ये अहम इलाका एयर फोर्स को दिए जाने का प्रस्ताव है.
रिपोर्ट के अनुसार, सशस्त्र बलों में बेहतर तालमेल के लिए ‘वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ का पद बनाने पर भी विचार किया जा रहा है. साथ ही, सभी थिएटर के लिए डिप्टी कमांडर भी नियुक्त किए जाएंगे. डिप्टी कमांडर अलग-अलग सेनाओं से चुने जाएंगे ताकि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके.
अभी तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चीन के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली थिएटर कमांड लखनऊ में बनेगी. पाकिस्तान से जुड़े मामलों को देखने वाली थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में होगा. थियेटर बन जाने के बाद कुछ बड़े अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव होंगे. CDS ‘ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ के प्रमुख होंगे. वहीं रोजाना के ऑपरेशनल मामलों की देखभाल ‘वाइस CDS’ करेंगे.
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