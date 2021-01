Private School Fee: देश में जारी कोरोना संकट के बीच बीते 10 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं. हालांकि धीरे-धीरे उन्हें दोबारा से खोला जा रहा है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान बंद रहे स्कूलों की फीस का क्या होगा? इस बीच ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बंद रहे राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वह फीस में कटौती करे. Also Read - Schools Reopen in Tamil Nadu: तमिलनाडु में आज खुले स्‍कूल, 10वीं,12वीं की कक्षाएं शुरू

Odisha Government asks private schools to implement the school fees waiver for the period of COVID-19 lockdown.

School & Mass Education Dept has issued an official notification following the ruling of the Orissa High Court in regard to the waiver of school fees on January 7th.

— ANI (@ANI) January 20, 2021 Also Read - School Reopening Latest Updates: महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में खुलने जा रहे है स्कूल-कॉलेज, जानें कब से शुरू होगा शिक्षण कार्य