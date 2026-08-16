'बुलेट ट्रेन स्टेशन पर आपका स्वागत है....' देखिए अंदर से कैसा दिखेगा?सामने आया मुंबई-सूरत का वीडियो

Bullet Train: बुलेट ट्रेन के स्टेशन सूरत और मुंबई में बन रहे हैं. सूरत स्टेशन का स्ट्रक्चरल और रूफिंग का काम पूरा हो चुका है.

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सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन. (photo credit, ANI, Video grab)

सूरत स्टेशन में इंटीरियर फिनिशिंग का काम चल रहा

स्टेशन का डिजाइन सूरत के हीरे काटने वाले उद्योग से प्रेरित

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ( BKC) स्टेशन की नींव का काम पूरा

यह स्टेशन जमीन से 30 मीटर की गहरायी पर बनाया जा रहा है

Bullet Train: देश की पहली बुलेट ट्रेन का सबको इंतजार है. पर क्या आपको सोचा है कि बुलेट ट्रेन स्टेशन का अंदर से लुक कैसा होगा? मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सूरत स्टेशन पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. स्टेशन का स्ट्रक्चरल और रूफ़िंग का काम पूरा हो चुका है और अब इंटीरियर फिनिशिंग का काम चल रहा है.

सूरत स्टेशन का डिजाइन डायमंड जैसा

एएनआई ने इस स्टेशन पर निर्माण कार्य का एक वीडियो साझा किया है.इसमें साफ नजर आता है कि स्टेशन का डिज़ाइन सूरत की डायमंड-कटिंग इंडस्ट्री से प्रेरित है. यह 508 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा, जिस पर ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से चलेंगी.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन

एक अन्य वीडियो में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टेशन का नजारा दिखता है. इस स्टेशन पर भी निर्माण कार्य चल रहा है. यह स्टेशन कॉरिडोर का शुरुआती पॉइंट होगा और इसे ज़मीन के नीचे लगभग 30 मीटर की गहराई पर बनाया जा रहा है. खुदाई और नींव का काम अब पूरा होने वाला है.

#WATCH | Surat, Gujarat: Construction work is progressing at the Surat station for the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project, with structural and roofing work completed and interior finishing underway. The station’s design draws inspiration from Surat’s diamond-cutting industry.… pic.twitter.com/b6CTQBO7Tp — ANI (@ANI) August 15, 2026

भारत बना रहा स्वदेशी बुलेट ट्रेन

रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रथम चरण में सूरत से वापी के बीच ट्रेन अगस्त 2027 में शुरू की जाएगी. भारत ने स्वदेशी बुलेट ट्रेन विकसित करना शुरू कर दिया है. इन ट्रेनों को बी28 नाम दिया गया है. स्वदेशी बुलेट ट्रेन की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Construction work is underway at the Bandra Kurla Complex (BKC) station of the Mumbai-Ahmedabad Bullet Train project. The station, which will serve as the corridor’s starting point, is being constructed nearly 30 metres underground. Excavation and… pic.twitter.com/6WIkN62bfa — ANI (@ANI) August 15, 2026



