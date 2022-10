WhatsApp Down: Meta का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के सर्वर में दिक्कत आने के कारण करोड़ों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. व्हाट्सऐप का सर्वर ठप्प होने के कारण यूजर्स को मैसेज भेजने व रिसीव करने में दिक्कत हो रही है. इस बाबत व्हाट्सऐप को लेकर इंटरनेट पर तमाम तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं. हालांकि वॉट्सऐप की मालिकाना कंपनी मेटा ने इस बारे में पुष्टि करते हुए कहा, ‘कुछ यूजर्स को मैसेज भेजने में परेशानी का सामने करना पड़ रहा है, और हम जल्द से जल्द इसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं.’Also Read - WhatsApp down, क्या आपको भी मैसेज भेजने में हो रही है समस्या; Twitter पर आई मीम की बाढ़

मीम्स हो रहे वायरल

व्हाट्सऐप सर्वर के ठप्प होने के बाद इंटरनेट पर लोग मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. खबरों की मानें तो दोपहर 12.30 के बाद से ही व्हाट्सऐप की सेवाएं ठप्प हैं. वर्तमान में खबर बनाते वक्त तक भी व्हाट्सऐप सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है. ग्रुप हो या पर्सनल चैट दोनों में ही दिक्कत देखने को मिल रही है. केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को व्हाट्सऐप में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - WhatsApp Down: ठप्प हुआ व्हाट्सऐप का सर्वर, मैसेज भेजने में हो रही दिक्कत

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर पर अलग अलग लोग तमाम तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग मीम्स के जरिए व्हाट्सऐप के मजे ले रहे तो कुछ लोग अपनी भड़ास निकल रहे हैं. इस बीच ट्विटर पर #Whatsappdown भी ट्रेंड कर रहा है. Also Read - WhatsApp यूजर्स को बड़ा झटका, कल से इन स्मार्टफोन्स पर नहीं करेगा काम, चेक कीजिए पूरी लिस्ट, कहीं आपका फोन भी शामिल तो नहीं

यहां देखें मजेदार मीम्स

WhatsApp is down people are rushing into telegram when twitter dey for you. Is that wisdom or what??#whatsappdown pic.twitter.com/5gvWECJFz2 — Choco★ (@mafia_houxe) October 25, 2022

People coming to twitter after WhatsApp is down #whatsappdown pic.twitter.com/EcmxBuFPoZ — Oluwadamilola (@oluwa__dami) October 25, 2022