WhatsApp के Username फीचर पर सरकार का बड़ा एक्शन, Meta को 3 दिन में जवाब देने का नोटिस

केंद्र सरकार ने WhatsApp के प्रस्तावित Username फीचर को लेकर Meta को नोटिस जारी किया है. कंपनी से तीन दिन में विस्तृत जवाब मांगा गया है और फिलहाल भारत में यह फीचर लॉन्च नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.

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WhatsApp जल्द Username फीचर लाने जा रहा है, जिससे मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट की जा सकेगी.

सरकार को आशंका है कि इस सुविधा का दुरुपयोग कर फर्जी पहचान बनाकर साइबर ठगी की जा सकती है.

MeitY जल्द Meta और WhatsApp के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगा.

कंपनी का दावा है कि नया फीचर यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है.

WhatsApp के नए Username फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta को नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा है. साथ ही सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक इस मुद्दे पर सभी जरूरी परामर्श पूरे नहीं हो जाते, तब तक भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं किया जाए.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इस नए फीचर के संभावित सुरक्षा और साइबर जोखिमों का आकलन कर रही है. अधिकारियों को आशंका है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हुए तो इसका दुरुपयोग फर्जी पहचान बनाकर लोगों को धोखा देने, सरकारी अधिकारियों या संस्थाओं की नकली प्रोफाइल तैयार करने और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों में किया जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस फीचर को लेकर Meta और WhatsApp के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकता है. सरकार का मानना है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो इस सुविधा का इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाकर लोगों को धोखा देने या साइबर अपराध करने के लिए किया जा सकता है.

अपराधों का खतरा बढ़ सकता है?

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी, संस्था या प्रसिद्ध व्यक्ति जैसा मिलता-जुलता यूजरनेम बना ले, तो आम लोगों के लिए असली और नकली खाते में अंतर करना मुश्किल हो सकता है. इससे ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और पहचान छिपाकर किए जाने वाले अपराधों का खतरा बढ़ सकता है.

एक अन्य चिंता कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जांच प्रक्रिया को लेकर भी है. अभी तक किसी WhatsApp खाते से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार पर जांच शुरू करना अपेक्षाकृत आसान होता था, लेकिन अगर यूजर्स केवल Username के जरिए बातचीत करेंगे और नंबर सार्वजनिक नहीं होगा, तो जांच एजेंसियों को संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने में ज्यादा समय लग सकता है. अधिकारियों ने ये भी कहा है कि डेटा उपलब्ध कराने में देरी होने से जांच प्रभावित हो सकती है.

दूसरी तरफ, WhatsApp का कहना है कि Username फीचर का मकसद यूजर्स की गोपनीयता को मजबूत करना है. खासकर ग्रुप चैट या नए लोगों से बातचीत के दौरान मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं होगी. इससे अनजान लोगों के साथ संपर्क करते समय निजी जानकारी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा फीचर दुनिया के कई अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद है. हालांकि, इसके साथ मजबूत सत्यापन प्रणाली, शिकायत निवारण व्यवस्था और फर्जी खातों की पहचान करने वाले सुरक्षा उपाय भी जरूरी होते हैं. अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, तो ये फीचर यूजर्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

फिलहाल सरकार और Meta के बीच संभावित बातचीत के बाद ही ये साफ होगा कि इस फीचर के साथ कौन-कौन से अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. वहीं, WhatsApp का ये फीचर साल के आखिर तक सभी यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है.