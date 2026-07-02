WhatsApp Username Feature Explainer: अब बिना मोबाइल नंबर बताए होगी चैट, लेकिन क्यों बढ़ी सरकार की चिंता? यहां समझिए

WhatsApp जल्द ही यूजर्स के लिए Username Feature ला रहा है, जिससे लोग अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट कर सकेंगे. ये फीचर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए बनाया गया है, लेकिन भारत सरकार ने फर्जी पहचान, साइबर फ्रॉड और कानून-व्यवस्था पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है.

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WhatsApp पर अब यूजर्स मोबाइल नंबर की जगह यूनिक यूजरनेम से जुड़ सकेंगे.

यह फीचर प्राइवेसी बढ़ाएगा, लेकिन फर्जी अकाउंट और फ्रॉड का खतरा भी बढ़ा सकता है.

भारत सरकार ने Meta से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर असर को लेकर जवाब मांगा है.

Meta का कहना है कि यूनिक यूजरनेम और सेफ्टी फीचर्स से दुरुपयोग को कम किया जाएगा.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कंपनी यूजर्स के लिए Username Feature रोलआउट कर रही है, जिसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर शेयर किए बिना भी एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे. इस फीचर का मकसद यूजर्स की प्राइवेसी को मजबूत करना है, लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा, फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए हैं.

क्या है WhatsApp Username फीचर?

नए फीचर के तहत हर यूजर अपने WhatsApp अकाउंट के लिए एक यूनिक यूजरनेम बना सकेगा. इसके बाद नए लोग उस यूजरनेम के जरिए संपर्क कर पाएंगे, जबकि मोबाइल नंबर साझा करने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, WhatsApp अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर पहले की तरह जरूरी रहेगा. अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से आपका नंबर सेव है, तो उसे आपका मोबाइल नंबर दिखाई देता रहेगा. यानी ये फीचर मुख्य रूप से नए लोगों से जुड़ने के दौरान प्राइवेसी बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है.

यूजरनेम कैसे काम करेगा?

यूजरनेम पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) होगा. हर यूजरनेम यूनिक होगा और WhatsApp के नियमों के अनुसार ही बनाया जा सकेगा. एक बार फीचर उपलब्ध होने पर यूजर्स इसे Settings में जाकर रिजर्व कर सकेंगे. WhatsApp ने साफ किया है कि किसी प्रकार की पब्लिक यूजरनेम डायरेक्टरी या सर्च लिस्ट नहीं होगी. इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल यूजरनेम खोजकर किसी भी अकाउंट तक नहीं पहुंच सकेगा.

यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा?

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो नए लोगों, बिजनेस या ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ते हैं लेकिन अपना निजी मोबाइल नंबर साझा नहीं करना चाहते. ग्रुप और कम्युनिटी में शामिल होने के दौरान भी यूजर्स को ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी. वहीं बिजनेस, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स अपने फोन नंबर की बजाय आसान और याद रखने योग्य यूजरनेम शेयर कर सकेंगे.

सरकार ने क्यों जताई चिंता?

भारत सरकार का मानना है कि अगर केवल यूजरनेम दिखाई देंगे तो अपराधियों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है. जांच एजेंसियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और अन्य मामलों में वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है.

सरकार को ये भी आशंका है कि अपराधी फर्जी यूजरनेम बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति और संस्था की पहचान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी वजह से सरकार ने Meta से सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी है और व्यापक रोलआउट से पहले चर्चा की बात कही है.

साइबर फ्रॉड का खतरा कितना?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं हुए तो फर्जी यूजरनेम के जरिए फिशिंग, OTP चोरी, नकली कस्टमर सपोर्ट और ब्रांड इम्पर्सनेशन जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं. हालांकि, ये भी सच है कि आज Telegram, X और Signal जैसे कई प्लेटफॉर्म पहले से यूजरनेम आधारित सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में WhatsApp के लिए चुनौती यह होगी कि वह प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाए.

Meta ने क्या कहा?

Meta का कहना है कि हर यूजरनेम यूनिक होगा और पब्लिक फिगर्स व बड़े ब्रांड्स के लिए रिजर्व नेम जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की जाएगी. कंपनी का दावा है कि इन उपायों से फर्जी अकाउंट और इम्पर्सनेशन की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकेगा.

दूसरे प्लेटफॉर्म से कितना अलग?

Telegram पर यूजरनेम के जरिए काफी हद तक बिना नंबर शेयर किए बातचीत संभव है और वहां पब्लिक यूजरनेम सर्च भी उपलब्ध है. वहीं, X पर भी यूजरनेम सार्वजनिक होते हैं. इसके मुकाबले WhatsApp अधिक प्राइवेसी-केंद्रित मॉडल अपना रहा है, जहां कोई सार्वजनिक यूजरनेम डायरेक्टरी नहीं होगी.

आगे क्या असर होगा?

अगर यह फीचर सफल रहता है तो भारत में डिजिटल प्राइवेसी को नई मजबूती मिल सकती है. बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ग्राहकों तक पहुंचना आसान होगा और लोगों को हर बार अपना निजी नंबर साझा नहीं करना पड़ेगा.

हालांकि, इसके साथ ही सरकार, Meta और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान छिपाकर किए जाने वाले अपराधों को कैसे रोका जाए. आने वाले समय में इस फीचर की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच कितना संतुलन बनाया जा सकता है.

WhatsApp Username फीचर क्या है?

यह फीचर यूजर्स को मोबाइल नंबर साझा किए बिना यूनिक यूजरनेम के जरिए चैट करने की सुविधा देगा, हालांकि अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर जरूरी रहेगा.

क्या मोबाइल नंबर पूरी तरह छिप जाएगा?

नए लोगों के लिए नंबर छिप सकता है, लेकिन जिनके पास पहले से आपका नंबर सेव है, उन्हें आपका मोबाइल नंबर पहले की तरह दिखाई देगा.

सरकार ने इस फीचर पर चिंता क्यों जताई है?

सरकार को आशंका है कि फर्जी यूजरनेम साइबर फ्रॉड, इम्पर्सनेशन और अपराधियों की पहचान छिपाने का माध्यम बन सकते हैं.

Meta ने सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

Meta का कहना है कि यूनिक यूजरनेम, रिजर्व नाम और अन्य सुरक्षा उपायों के जरिए फर्जी अकाउंट और इम्पर्सनेशन को कम किया जाएगा.

इससे बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स को क्या फायदा होगा?

वे फोन नंबर की बजाय आसान यूजरनेम साझा कर सकेंगे, जिससे ग्राहक आसानी से जुड़ सकेंगे और निजी नंबर भी सुरक्षित रहेगा.