Whatsapp Vs New IT rules: सोशल मीडिया और भारत सरकार के बीच शुरू हुए विवाद के बीच मैसेजिंग ऐप व्‍हाट्सऐप (WhatsApp) भारत सरकार के नए आईटी नियमों (New IT Rules) के खिलाफ अदालत पहुंच गया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में व्हाट्सऐप ने कहा है कि भारत सरकार के बनाए इन नए नियमों से यूजर्स की निजता का उल्‍लंघन होगा. वहीं सरकार ने नए आईटी नियमों का बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी की निजता का हनन नहीं होता है. Also Read - भारत सरकार के इशारे पर ट्विटर के खिलाफ दर्ज नहीं की गई FIR, दिल्ली पुलिस का बयान

जानिए क्या है सरकार और व्हाट्सऐप के बीच विवाद की जड़

21 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इन्हें लागू करने के लिए 25 मई तक का समय दिया था जो कि बीत चुका है. नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है. यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजिनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था. Also Read - WhatsApp Case Updates: सरकार ने कहा- व्हाट्सऐप यूजर को डरने की जरूरत नहीं

नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (चीफ कॉम्प्लियांस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रेवांस ऑफिसर) को नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना अनिवार्य है, ताकि लोग इनसे शिकायत कर सकें. इतना ही नहीं, इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों की समयसीमा भी तय की गई है. Also Read - ‘Covid-19 toolkit’ Case: ट्विटर के प्रवक्‍ता ने कहा, पुलिस के डराने-धमकाने से चिंतित, अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा

वॉट्सऐप ने एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन में बदलाव को लेकर जताई आपत्ति

व्‍हाट्सऐप (WhatsApp) ने भारत सरकार के नए आईटी नियमों के तहत एन्क्रिप्टेड मैसेजेज तक पहुंचने की अनुमति मांगने को गलत और असंवैधानिक बताया है. व्हाट्सऐप का कहना है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता होगी.

बता दें कि व्हाट्सऐप पर यूजर्स को एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मिलता है. एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि यूजर्स के चैट और कॉल्स को सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई थर्ड पार्टी (यानी खुद व्हाट्सऐप) भी पढ़ या सुन नहीं सकती है. यही कारण है कि व्हाट्सऐप ट्रेसेबिलिटी Traceability, यानि किसी मैसेज को ट्रेस करने का विरोध कर रहा है.

केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एंड इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी मंत्रालय ने कहा, ‘व्‍हाट्सऐप को किसी मैसेज के ओरिजिन सोर्स के बारे में जानकारी तब ही देनी होगी, जब कोई गंभीर मामला हो जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध या जांच और सजा में इसकी जरूरत हो.’