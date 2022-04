When Does Amit Shah Gets Angry? गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को संसद में बताया कि उन्हें कब और किस बात पर गुस्सा आता है. उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर गुस्सा आ जाता है, बाकी वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं. सोमवार को लोकसभा में दण्ड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक 2022, पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विरोधी दलों द्वारा गुस्सा करने की बात पर शाह ने कहा की, ‘मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं. कश्मीर का सवाल आता है तो गुस्सा हो जाता हूं, बाकी कभी गुस्सा नहीं होता हूं.’ अमित शाह ने यह भी कहा, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंची है. ये मेरा मैनुफैक्च रिंग डिफेक्ट है.Also Read - India Nepal Relations: PM मोदी और शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से नेपाल में RuPay लॉन्च किया, जयनगर से कुर्था के बीच शुरू हुई ट्रेन सेवा

दरअसल, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान लोक सभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और कांग्रेस (Congress) संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir ranjan Chaudhary) के बीच तीखी बहस हुई थी. इस दौरान अधीर रंजन चौधरी के एक कथन पर गुस्सा जाहिर करते हुए शाह ने आक्रामक अंदाज में कहा था कि कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे. सोमवार को विरोधी दलों ने इसी दिन को याद करते हुए शाह के गुस्से का जिक्र किया, जिसका जवाब शाह ने इस अंदाज में दिया. Also Read - PM मोदी ने भारत दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात, जल्द से जल्द युद्ध विराम की बात फिर दोहराई

