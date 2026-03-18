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जब अंतरिक्ष में कल्पना चावला को आया फोन, कौन था लाइन पर? जानिए क्या हुई बातचीत
1997 में अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला ने न केवल इतिहास रचा, बल्कि अंतरिक्ष से फोन पर ऐसी बातचीत की जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया.
Kalpana Chawla Space Phone Call: भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां और उनकी हिम्मत आज भी लाखों युवाओं के लिए मिशाल है. दुनिया आज भी उनके उस ऐतिहासिक सफर को याद करती है जिसने न केवल भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में महिलाओं के लिए नए दरवाजे खोल दिए.
कल्पना चावला के सपनों की उड़ान 19 नवंबर, 1997 को शुरू हुई, जब उन्होंने कोलंबिया अंतरिक्ष यान (STS-87) के जरिए अपने पहले मिशन पर उड़ान भरी. वह छह सदस्यीय दल का हिस्सा थीं और एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थीं.
करनाल की गलियों से अंतरिक्ष तक का सफर
हरियाणा के करनाल की गलियों से अंतरिक्ष तक का यह सफर केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह उन करोड़ों लड़कियों के सपनों की जीत थी जो सितारों को छूने की चाह रखती थीं. अंतरिक्ष में रहने के दौरान एक ऐसा भावुक पल आया जिसने पूरे भारत को टीवी स्क्रीन से चिपका दिया.
प्रधानमंत्री से वो ऐतिहासिक बातचीत
उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना को बधाई देने के लिए अंतरिक्ष में कॉल किया. प्रधानमंत्री गुजराल ने गर्व के साथ कहा, “कल्पना, हमें आप पर गर्व है. आपने भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत सेतु बनाया है. मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि जब आप अंतरिक्ष से लौटें, तो अपने पूरे चालक दल और परिवार के साथ भारत जरूर आएं.” कल्पना ने बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया कि उन्हें और उनकी टीम को भारत आना बहुत पसंद आएगा. उनकी आवाज में अपने देश के प्रति प्रेम साफ झलक रहा था.
जब अंतरिक्ष से दिखा ‘घर’ का नजारा
बातचीत के दौरान कल्पना ने एक बहुत ही खास तोहफा देशवासियों के साथ साझा किया. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अंतरिक्ष से हिमालय की शानदार तस्वीरें रिकॉर्ड की थीं. उन्होंने उन दृश्यों को लाइव साझा किया था. अंतरिक्ष की ऊंचाई से हिमालय की सफेद बर्फीली चोटियां बेहद शांत और विशाल दिखाई दे रही थीं. कल्पना ने कहा था कि अंतरिक्ष से देखने पर देशों की सीमाएं गायब हो जाती हैं और पृथ्वी एक अखंड संसार की तरह दिखती है.
वैज्ञानिक योगदान और उपलब्धियां
कल्पना का यह पहला मिशन 15 दिनों से ज्यादा समय तक चला. इस दौरान उन्होंने माइक्रोग्रैविटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नासा की समझ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. उनकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण ने उन्हें नासा के सबसे भरोसेमंद अंतरिक्ष यात्रियों में से एक बना दिया.
दूसरे अंतरिक्ष मिशन में हुआ था हादसा
कल्पना चावला की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उसका अंत उतना ही दुखद रहा. 1 फरवरी, 2003 को अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन (STS-107) से लौटते समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में कल्पना समेत सभी सात अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी.
आज लगभग तीन दशक बाद भी, कल्पना चावला का नाम साहस और महत्वाकांक्षा का पर्याय है. कल्पना चावला आज भी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा हैं जो कहता है, “मैं भी बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनूंगा.” उनका जीवन सिखाता है कि कड़ी मेहनत और अडिग संकल्प से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती.
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