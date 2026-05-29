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मई से ज्यादा जून में झुलसाएगी गर्मी, कब आएगा मानसून? कैसा रहेगा अगले महीने का मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट

Monsoon arrival date 2026: IMD के अनुसार, जून 2026 में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश होगी और अल नीनो के प्रभाव से भीषण गर्मी व लू (Heatwave) का कहर और बढ़ेगा. आइये जानते हैं जून को लेकर IMD का अलर्ट...

Written by: Satyam Kumar Edited by: Satyam Kumar
Published: May 29, 2026, 3:15 PM IST
IMD June weather alert monsoon
कब आएगा मानसून और कैसा रहेगा अगले महीने का मौसम, IMD ने जारी किया अलर्ट!

IMD June weather forecast 2026 India: अगर आप मई की झुलसाने वाली गर्मी के बाद, जून में मौसम से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, तो IMD की ये अलर्ट आपको चौंका सकती है. IMD अपने लेटेस्ट अलर्ट में साफ कहा है कि अगले महीने सूरज के तेवर और भी ज्यादा तीखे होने वाले हैं. आइए जानते हैं कि अगले महीने यानि जून में मानसून कब दस्तक देगा और जून के महीने में मौसम की मार हमें कैसे झेलनी होगी…

जून में कब तक मानसून?

IMD का अनुमान है कि जून के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश होगी. इस साल पूरे दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) की केवल 90 फीसदी बारिश होने की ही संभावना जताई गई है. इसका मतलब है कि मानसूनी हवाओं की शुरुआत काफी सुस्त रहेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से जल्द राहत नहीं मिलने वाली है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्से में बारिश की इस भारी कमी का सबसे ज्यादा और सीधा असर देखने को मिल सकता है.

और पढ़ें: IMD ने क्यों दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट? क्या मई के आखिर में गर्मी दिखाएगी महारुद्र रूप, उत्तर भारत में पहले से ही रेड अलर्ट

क्या है अल नीनो?

मौसम एक्सपर्ट्स की मानें तो, इस साल मानसून की बेरुखी के पीछे प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रहा ‘अल नीनो’ सबसे बड़ा कारण है. अल नीनो की वजह से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं. इसी के चलते मानसून अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ने के बजाय बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है.

इन राज्यों में लू का डबल कहर

जून के महीने में केवल बारिश की कमी ही नहीं, बल्कि जानलेवा हीटवेव यानी लू का प्रकोप भी पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के लिए विशेष रूप से लू का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी कई जिलों में दिन का पारा सामान्य से काफी अधिक रहने के अनुमान है. अगर तापमान बेहद ज्यादा हो तो घर से निकलने में बेहद सावधानी बरती जानी चाहिए.

खेती-किसानी और फसलों पर संकट

जून के महीने में कम बारिश होने का सबसे सीधा और बुरा असर हमारे देश के कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) पर पड़ने वाला है. इस समय खरीफ की मुख्य फसलों जैसे धान, दलहन (दालें) और तिलहन की बुवाई शुरू होती है, जिसके लिए शुरुआती पानी बेहद जरूरी होता है. यदि समय पर मानसूनी बारिश नहीं हुई, तो बुवाई का काम काफी टल जाएगा, जिससे फसलों की पैदावार काफी प्रभावित होगी.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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