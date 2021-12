Sexist and Unsavory comment on Rape in Assembly: बलात्कार (Rape) जैसे जघन्य अपराध के प्रति भी हमारे नेताओं की सोच कितनी घटिया हो सकती है, इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. तमाम विधानसभाओं और यहां तक की संसद में भी कई ऐसे नेता हैं, जिन पर बलात्कार के मामले दर्ज हैं. लेकिन सदन में यह कहना कि अगर रेप से बच नहीं सकते तो इसका मजा लें, मानसिक दिवालियापन और अव्वल दर्जे के घटियापन का जीता-जागता सबूत है. बात कर्नाटक (Karnataka) की है. कम से कम पूर्व में कर्नाटक असेंबली के स्पीकर (Ex Speaker of Karnataka Assembly) रह चुके व्यक्ति से सदन में ऐसे बयान की उम्मीद तो किसी को नहीं होगी. कर्नाटक में कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कर्नाटक असेंबली स्पीकर केआर रमेश (KR Ramesh) ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में यह घटिया बोल बोले.Also Read - Omicron से रिकवर हुए कर्नाटक के शख्स ने शेयर किए अपने अनुभव, Video वायरल हुआ

हालांकि, उन्होंने यह बात एक कहावत के रूप में कही, लेकिन इस तरह से उन्होंने इस कहावत को अपना समर्थन ही दिया है. उन्होंने कहा, कहा जाता है कि जब रेप से बच नहीं सकते तो इसका मजा लें और आपकी स्थिति भी ऐसी ही है. उन्होंने यह बात विधानसभा में स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कगेरी को कही.

कांग्रेस ने ता विधानसभा के स्पीकर से किसानों के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे थे. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर हर किसी को बोलने के लिए समय दिया जाएगा तो फिर सदन किस तरह से चलेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, आप लोग जो भी निर्णय लेंगे में उसमें राजी हूं. मैं इस समय सिर्फ इस हालात का मजा ले रहा हूं. मैं सिस्टम को न तो नियंत्रित कर सकता हूं और न ही रेग्युलेट कर सकता हूं. मेरी एकमात्र चिंता सदन की कार्रवाई चलाना है.

विधानसभा अध्यक्ष के ऐसा कहने पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने इस तरह के आपत्तिजनक बोल बोले. इससे भी खराब बात तो यह है कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही अन्य सदस्य भी इस आपत्तिजनक बोल पर हंसते हुए दिखाई दिए. पहले तो विधानसभा अध्यक्ष और अन्य विधायकों को ऐसे बेशर्म बोल पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वह सभी इस बेशर्म बयान पर ठहाके लगाने लगे.

ऐसा भी नहीं है कि केआर रमेश ने पहली बार इस तरह की आपत्तिजनक बयानबाजी की हो. इससे पहले भी जब वह कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अपनी तुलना बलात्कार पीड़ित महिला (Rape Survivor) से की थी. उस समय कई विधायकों और उनकी ही पार्टी की महिला सदस्यों ने भी उनके इस बयान की आलोचना की थी और प्रदर्शन भी किया था.

(इनपुट – एएनआई)