शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना कब नहीं माना जाएगा रेप? आरोपी शख्स को बरी करते हुए पटना HC ने बताया

रेप से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक सच्चे वादे के बाद शादी न कर पाना और शुरू से ही धोखाधड़ी के इरादे से किया गया वादा दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं. केवल शुरुआत से ही बदनियत होने पर ही इसे सहमति के बिना किया गया कृत्य यानि रेप माना जाएगा.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 26, 2026, 2:58 PM IST
Relationship on marriage
शादी के वादे पर संबंध कब नहीं कहा जाएगा रेप? (इमेज AI से है)

When realtionship on promise of marriage is rape: सहमति और शादी के वादे को लेकर देश में अक्सर बहस छिड़ती रही है. इसी से जुड़े एक रेप मामले में पटना हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की. जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की सिंगल जज बेंच ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई महिला की सहमति केवल तभी अमान्य मानी जाएगी, जब शादी का वादा शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण और केवल शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से किया गया हो. इस टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत से आरोपी को मिले 7 साल की कठोर कारावास की सजा को खारिज कर बरी कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

रेप केस से जुड़ा ये मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का है, जहां एक ही गांव के युवक और युवती के बीच करीब 1 साल तक शारीरिक संबंध रहा. इस दौरान युवती गर्भवती हो गई. जब आरोपी ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया, तो पीड़िता ने 15 जनवरी 2009 को एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. एडिशनल सेशन जज ने दिसंबर 2013 में आरोपी को आईपीसी की धारा 376, बलात्कार के तहत दोषी पाते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 20,000 रुपया का जुर्माने की सजा सुनाई थी. आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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सहमति की कानूनी परिभाषा

सुनवाई के दौरान जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शादी के झूठे वादे (False Promise) और किसी वास्तविक वादे के बाद किन्हीं परिस्थितियों में शादी न हो पाने (Breach of Promise) के बीच एक स्पष्ट कानूनी अंतर है. अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 90 के तहत, यदि सहमति किसी गलत तथ्य की धारणा (Misconception of Fact) के तहत ली गई है, तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं है, लेकिन यह नियम तभी लागू होगा जब आरोपी की नीयत संबंध बनाने के समय, यानी शुरू से ही साफ न रही हो. यदि संबंध की शुरुआत में आरोपी सच में शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में पारिवारिक या अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर सका, तो इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता.

फैसले के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के दावों में गंभीर कमियों पर भी सवाल किया. अदालत ने पाया कि पीड़िता के गर्भवती होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने गर्भस्थ शिशु का आरोपी के साथ कोई डीएनए प्रोफाइलिंग (DNA Profiling) टेस्ट नहीं कराया था, जिससे कानूनी तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था के लिए आरोपी ही जिम्मेदार था.

प्रेम संबंधों को रेप बनाने का मामला

अदालत ने आगाह किया कि जहां दो वयस्क लंबे समय तक आपसी सहमति से बिना किसी बल या जबरदस्ती के शारीरिक संबंध में रहते हैं, वहां केवल रिश्ता टूटने पर हर विफल संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता. अदालतों को आपसी सहमति से बने संबंधों और जानबूझकर किए गए धोखे के बीच बारीक अंतर को समझना होगा, ताकि व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने के लिए आपराधिक कानून का दुरुपयोग न हो.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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