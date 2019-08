नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनकी असामयिक मृत्यु को सोशल मीडिया पर उनके प्रशसंकों ने शोक संवेदना व्यक्त की. पूर्व विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज का कार्यकाल एक ऐसी अवधि थी, जिसके दौरान वह हर समय लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहीं. वे 24 घंटे लोगों की मदद करतीं थीं और कभी-कभी ट्विटर पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें भी साझा करतीं थी. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2018 के दौरान ऐसे ही एक मौके पर अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान पर उनका एक ट्वीट उस समय खूब वायरल हुआ था.

दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग 2018 के दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया था. अफगानिस्तान के युवा स्टार गेंदबाज राशिद खान ने आईपीएल 2018 में बेहतरीन प्रदर्शन कर सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में खासा मदद की थी. इसके बाद भारतीय फैंस उन्हें भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक हो गए थे. तब सुषमा स्वराज ने उन फैंस को ट्वीट के जरिए बड़े ही मजेदार तरीके से जवाब किया था कि, मैंने राशिद खान को भारतीय नागरिकता देने के सभी ट्वीट को देख लिया है, मगर नागरिकता देने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है.

इसके बाद यह मामला यही पर खत्म नहीं हुआ. अपने देश के खिलाड़ी को लेकर बढ़ती इस मांग पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी अशरफ गनी ने साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे. उन्हेंने ट्वीट करके राशिद की तारीफ की और लिखा कि वो अफगानिस्तान के लिए बेहद खास और वो किसी भी कीमन पर उन्हें कहीं नहीं जाने देने वाले हैं.

Afghans take absolute pride in our hero, Rashid Khan. I am also thankful to our Indian friends for giving our players a platform to show their skills. Rashid reminds us whats best about Afg. He remains an asset to the cricketing world. No we are not giving him away. @narendramodi

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) May 25, 2018