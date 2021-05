When To Get The Vaccine After Recovering From Corona? देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के साथ-साथ वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर है. भारत में अभी 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है. देश में फिलहाल 2 वैक्सीन (कोविशील्ड और कोवैक्सीन) दी जा रही है. साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के इमरजेंसी इस्तेमाल की भी इजाजत मिल गई है. कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है. Also Read - Mucormycosis/Black Fungus Cases: दिल्ली में अब ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत

इन सबके बीच हम में से अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता रहता है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के कितने समय बाद वैक्सीन लेनी चाहिए? अब केंद्र सरकार की तरफ से इसका जवाब आ गया है. Also Read - CoronaVirus 3rd Wave: IMA का बड़ा बयान-कोरोना की तीसरी लहर से रहें सावधान, वैक्सीनेशन की बढ़ाएं रफ्तार

सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के तीन महीने बाद टीकाकरण करना उचित है. सरकार ने इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलों के लिए भी वैक्‍सीन को सुरक्षित बताया है.

An individual can donate blood after 14 days of either receiving vaccine or testing RT-PCR negative if suffering from COVID. Vaccination recommended for lactating women. No need for screening of vaccine recipients by Rapid Antigen Test prior to vaccination: Union Health Ministry — ANI (@ANI) May 19, 2021

NEGVAC की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है. NEGVAC यानी द नेशनल एक्‍सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्‍सीन एडमिनिस्‍ट्रेन फॉर कोविड-19 की ओर से यह अनुशंसा की गई थी.

सरकार की तरफ से बताया गया है कि अगर वैक्‍सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो दूसरी डोज तीन माह बाद ली जानी चाहिए.