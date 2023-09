'राम दे सद्बुद्धि...', उद्धव ने मचाया बवाल तो बोले रविशंकर

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad)ने उद्धव ठाकरे के राम मंदिर पर दिए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा जिस राम मंदिर के निर्माण के बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे. उनके बेटे की तरफ से राम मंदिर उद्घाटन पर की गई टिप्पणी शर्मनाक है. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहीं कोई बवाल नहीं लेकिन उद्धव बवाल होने की बात करते है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना गठबंधन किसी भी हद तक जा सकता है.

राम मंदिर पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं, ‘…मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह पूरा गठबंधन, जो पीएम मोदी के खिलाफ है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. मैं भगवान राम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन्हें कुछ सद्बुद्धि दें. यह एक शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है. हम इसकी निंदा करते हैं.’

देखें वीडियो: