CAA: क्या देश में जल्द लागू होने वाला है नागरिकता संशोधन कानून? केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान; बताया मोदी सरकार का ये प्लान | जानें

When Will Caa Be Implemented In The Country Narendra Modi Government Minister Shantanu Thakur Gave Statement

CAA: क्या देश में जल्द लागू होने वाला है नागरिकता संशोधन कानून? केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान; बताया मोदी सरकार का ये प्लान | जानें

केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लेकर बयान दिया है.

When will CAA be implemented: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कब लागू किया जाएगा, कब केंद्र सरकार इसे लागू करने का ऐलान करेगी, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर (Shantanu Thakur) ने बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इसे लागू करने का समय भी बताया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CAA ‘जल्द से जल्द’ लागू किया जाएगा और कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले भी केंद्रीय शांतनु ठाकुर ने दावा किया था कि पूरे देश में ‘एक सप्ताह के अंदर’ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा.

केंद्रीय जहाजरानी एवं बंदरगाह राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘सीएए देश की मांग है. इस (CAA को लागू करने) मुद्दे पर (केंद्र के लिए) कोई भी विरोध मायने नहीं रखता.” उन्होंने कहा, “यह हमारा वादा है और हम कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते. केंद्र इसे पूरा करेगा.”

शांतनु ठाकुर ने कहा कि संसद के दोनों सदन पहले ही विधेयक पारित कर चुके हैं जो जनता की इच्छा को दर्शाता है. शांतनु ठाकुर ने कहा, “जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं और (अपने घरों से विस्थापित अप्रवासियों के सामने मौजूद) स्थिति पर सहानुभूतिपूर्ण नजरिया नहीं रख रहे हैं.” उल्लेखनीय है कि 2019 में पारित सीएए में 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत उत्पीड़न के शिकार गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.

केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा था कि भाजपा ने “अवसरवाद” के तहत चुनाव से ठीक पहले सीएए का मुद्दा उठाया है. ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा था, “जब तक वह जीवित हैं, राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी.”