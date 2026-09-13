कब होगी मायावती की भतीजी दीपिका आनंद की राजनीति में एंट्री, क्या यूपी चुनाव 2027 का है इंतजार?

Deepika Anand: दीपिका आनंद कौन हैं? दीपिका आनंद कब राजनीति में एंट्री लेंगी? क्या दीपिका आनंद बसपा की कमान संभालेंगी? क्या दीपिका आनंद यूपी चुनाव 2027 से राजनीति के मैदान में उतरेंगे. कल शनिवार 12 सितंबर से तब से यूपी के सियासी गलियारों में ये सारे सवाल गूंज रहे हैं, जब से बसपा सु्प्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ऐलान किया है कि वह अपने भतीजों आकाश आनंद और ईशान आनंद नहीं, बल्कि अपनी भतीजी को जरूरत पड़ने पर और उनकी कार्यक्षमता देखने के बाद बसपा का कमान सौंप सकती हैं.
दीपिका आनंद यूपी की पूर्व सीएम मायावती की भतीजी हैं. वह मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार की इकलौती बेटी हैं. दीपिका की उम्र 22 वर्ष है. दीपिका आनंद लंदन में पढ़ाई कर रही हैं. वह कानून की छात्रा हैं.
साल 2022 के पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाली बसपा के लिए अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अहम है. बसपा जोर-शोर से इस चुनाव के लिए तैयारी भी कर रही है. बसपा जल्द से जल्द सभी सीटों के लिए टिकट फाइनल करना चाहती है. मायावती ने संकेत दिया है कि पार्टी संगठन में युवाओं को 50 फीसदी भागीदारी तय करने की तैयारी चल रही है और जेन-जी को उम्मीदवार बनाने में भी प्राथमिकता दी जाएगी. दीपिका भी युवा हैं. यूपी चुनाव उनकी राजनीति में एट्री का माकूल अवसर है. हालांकि मायावती ने साफ कहा है कि वह भतीजी की कार्यक्षमता को देखने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगी.
मायावती ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोनों भतीजों को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं देंगी. यानी परिवार से संभावित उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ दीपिका आनंद बचती हैं. मायावती ने कहा कि यदि दीपिका यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो पार्टी की आम सहमति से दलित वर्ग के किसी अन्य मिशनरी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है.
मायावती ने कहा कि उनके अविवाहित होने के कारण सुरक्षा और दूसरी जरूरतों को देखते हुए उन्हें सबसे छोटे भाई आनंद कुमार को साथ रखना पड़ा. आनंद कुमार मायावती की देखभाल के साथ-साथ उनकी निगरानी में पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लंबे समय से निभाते रहे हैं. मायावती ने कहा कि इसका लाभ अब आनंद के परिवार के दूसरे सदस्यों को मिलना पार्टी और आंदोलन के हित में सही नहीं होगा.
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