EnglishHindi

कब होगी मायावती की भतीजी दीपिका आनंद की राजनीति में एंट्री, क्या यूपी चुनाव 2027 का है इंतजार?

Deepika Anand: उत्तर प्रदेश समेत देश के सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच में दीपिका आनंद की चर्चा है. लोग पूछ रहे हैं कि दीपिका कब राजनीति के मैदान में एंट्री लेंगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 13, 2026, 8:33 AM IST
कब होगी मायावती की भतीजी दीपिका आनंद की राजनीति में एंट्री, क्या यूपी चुनाव 2027 का है इंतजार?
दीपिका आनंद और मायावती ((photo credit, Social Media and IANS))
  • दीपिका मायावती की भतीजी और आकाश आनंद की बहन हैं
  • मायावती ने दीपिका की राजनीति में लाने की बात कही है
  • भतीजों आकाश आनंद, ईशान आनंद की पार्टी में अब कोई संभावना नहीं

Deepika Anand: दीपिका आनंद कौन हैं? दीपिका आनंद कब राजनीति में एंट्री लेंगी? क्या दीपिका आनंद बसपा की कमान संभालेंगी? क्या दीपिका आनंद यूपी चुनाव 2027 से राजनीति के मैदान में उतरेंगे. कल शनिवार 12 सितंबर से तब से यूपी के सियासी गलियारों में ये सारे सवाल गूंज रहे हैं, जब से बसपा सु्प्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ऐलान किया है कि वह अपने भतीजों आकाश आनंद और ईशान आनंद नहीं, बल्कि अपनी भतीजी को जरूरत पड़ने पर और उनकी कार्यक्षमता देखने के बाद बसपा का कमान सौंप सकती हैं.

कौन हैं दीपिका आनंद?

दीपिका आनंद यूपी की पूर्व सीएम मायावती की भतीजी हैं. वह मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार की इकलौती बेटी हैं. दीपिका की उम्र 22 वर्ष है. दीपिका आनंद लंदन में पढ़ाई कर रही हैं. वह कानून की छात्रा हैं.

और पढ़ें: भतीजे आकाश को मायावती ने दिया 'आनंद' का ऑफर, लेकिन ससुर को लेकर रख दी ये बड़ी शर्त

क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से होंगी राजनीति में एंट्री?

साल 2022 के पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाली बसपा के लिए अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अहम है. बसपा जोर-शोर से इस चुनाव के लिए तैयारी भी कर रही है. बसपा जल्द से जल्द सभी सीटों के लिए टिकट फाइनल करना चाहती है. मायावती ने संकेत दिया है कि पार्टी संगठन में युवाओं को 50 फीसदी भागीदारी तय करने की तैयारी चल रही है और जेन-जी को उम्मीदवार बनाने में भी प्राथमिकता दी जाएगी. दीपिका भी युवा हैं. यूपी चुनाव उनकी राजनीति में एट्री का माकूल अवसर है. हालांकि मायावती ने साफ कहा है कि वह भतीजी की कार्यक्षमता को देखने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगी.

दीपिका नहीं तो फिर किसके पास जाएगी कमान

मायावती ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोनों भतीजों को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं देंगी. यानी परिवार से संभावित उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ दीपिका आनंद बचती हैं. मायावती ने कहा कि यदि दीपिका यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो पार्टी की आम सहमति से दलित वर्ग के किसी अन्य मिशनरी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है.

पार्टी परिवारवाद से मुक्त रहेगी

मायावती ने कहा कि उनके अविवाहित होने के कारण सुरक्षा और दूसरी जरूरतों को देखते हुए उन्हें सबसे छोटे भाई आनंद कुमार को साथ रखना पड़ा. आनंद कुमार मायावती की देखभाल के साथ-साथ उनकी निगरानी में पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लंबे समय से निभाते रहे हैं. मायावती ने कहा कि इसका लाभ अब आनंद के परिवार के दूसरे सदस्यों को मिलना पार्टी और आंदोलन के हित में सही नहीं होगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.